Cierre arrollador

Con un arrollador 8-2 cierra el Palma Futsal la primera vuelta de la LNFS. El conjunto de Antonio Vadillo arrasó en la tarde de ayer de principio a fin a un Pescados Rubén Burela que poco pudo hacer en el Palau de Son Moix.

Desde los primeros compases de partido, el Palma Futsal demostraba tener una marcha más en el partido que los gallegos. Y los goles no tardaron en aparecer. En la primera mitad Marlon, Nunes por doble partido, Lolo y Mati Rosa cerraron la 'manita' con la que el equipo se fue al descanso.

El Palma Futsal arrancó el partido como si no hubiera un mañana. Fue Marlon el primero en abrir la lata en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix tas recoger un pase de Vilela en el segundo palo. El brasileño remató a placer para delantar al Palma Futsal y empezar lo que sería una goleada de escándalo. Un minuto después, llegó uno de los momentos más esperados de la tarde, Higor, flamante fichaje del club, entró en pista sustituyendo a Vilela y disputando sus primeros minutos con la camiseta verde. De él mismo nació la jugada del segundo gol, peleó el balón, se llevó la disputa, la cedió a Nunes y el brasileño logró batir a Kaluza con un disparo que le pasó por debajo de las piernas. Una jugada de estrategia tras saque de falta dejó solo a Nunes delante de Edu y lo superó con un disparó que entró por el lalteral de la red. A falta de cinco minutos para el final de la primera mitad las sensaciones hacían presagiar que habría más goles. Y así fue, un minuto después Lolo aprovechó un rechace en el área gallega y batió a Edu tras rematar el balón en el aire. Antes de llegar al descanso, Mati Rosa recibió un balón en el borde del área, se giró y chutó directamente a la escuadra. Disparo inapelable para un Edu que vio cómo en cinco minutos le habían caído tres goles. Antes de finalizar el primer tiempo, a Fabio, que entró expresamente para esta jugada, le dio tiempo de parar un doble penalti, que se lo anulasen por haberse adelantado y que, finalmente, Matamoros lo lanzara fuera. El cuadro balear cerró la primera mitad con un parcial de 5-0.

La segunda parte se inició con algo más de igualdad. Burela salió de vestuarios con orgullo y provocó alguna que otra ocasión en la que Barrón se tuvo que esforzar para evitar que los gallegos estrenasen su marcador. Aún así, Vilela aprvechó que le llegó un balón en el área y, sin oposición ninguna, remató el balón en el segundo palo y puso el sexto para los baleares. Vilela lo siguió intentando, pero Edu le hizo algunas paradas de mucho mérito que evitaron que el pívot brasileño volviera a ver portería durante el partido. El que también se apuntó fue Rafa López que, tras coger el balón en medio campo y conducirlo, se plantó delante de Edu y definió a la perfección para aumentar, más si cabía, la distancia en el marcador entre locales y visitantes. Y casi sin tiempo para celebrarlo, Raúl Campos, el que faltaba, anotó el octavo y último gol de la noche por parte del Palma Futsal. El ala español recibió un pase de Rafa López y en el borde del área, un poco escorado, superó a Edu con un disparo colocado al lateral de la portería. 8-0 en treinta y cuatro minutos en uno de los mejores partidos del equipo de la temporada.

En los minutos finales, el equipo dejó cabida a la relajación, algo que aprovechó el Burela para meter una marcha más y maquillar ligeramente el marcador con dos goles (Matamoros y Renato), para dejar un 8-2 final, y los 3 puntos en el Palau de Son Moix.

- Goles: 1-0 Marlon (min. 9); 2-0 Nunes (min. 11); 3-0 Nunes (min. 14); 4-0 Lolo (min. 15); 5-0 Mati Rosa (min. 19); 6-0 Vilela (min. 29); 7-0 Rafa López (min. 34); 8-0 Raúl Campos (min. 34); 8-1 Matamoros (min. 36); 8-2 Renato (min. 38)