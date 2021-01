Urkullu: "Planteamos el toque de queda a las 20 horas y reuniones de cuatro personas"

El lehendakari Urkullu ha pasado este lunes por 'La Ventana Euskadi' para analizar la la actualidad política y social en Euskadi cuando la comunidad autónoma afronta una nueva oleada de la COVID-19. Urkullu ha aclarado qué propuestas llevará el Gobierno vasco a la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad: limitar el toque de queda a las 20:00 horas y reducir las reuniones sociales a cuatro personas.

Urkullu ha aclarado que, en este momento epidemiológico, hay que adoptar todas estas medidas con el objetivo de evitar el confinamiento domiciliario, al que es "contrario". Sin embargo, Urkullu sí que ha expresado la necesidad de "limitar mucho el contacto social". Aun así, el presidente autonómico ha reconocido que la situación "va a ir a peor" en los próximos días por el contacto social que se ha dado estas Navidades.

Sobre la polémica en torno al reparto de las vacunas contra la COVID-19, finalmente han llegado 8.775 dosis a Euskadi y sólo se ha reducido el reparto en la misma proporción que en el conjunto de España. El lehendakari ha señalado que la distribución de las vacunas va a ser un problema mientras no haya más vacunas fuera de las de Pfizer y los envíos quincenales de Moderna. "Estamos casi en manos de un monopolio de Pfizer con los criterios que quiera establecer", ha afirmado Urkullu.

El lehendakari ha aclarado que la próxima reunión del LABI está prevista para el día 27 de enero, pero que si la situación epidemiológica requiere reunirse antes, lo harán. Buena parte de ello también dependerá del margen de actuación que le deje el Gobierno central tras la reunión de la Interterritorial, donde Euskadi llevará sus propuestas, pero prestará atención a los planteamientos del resto de Autonomías.

"Voluntad de diálogo" con la oposición

El lehendakari también ha respondido a otras preguntas fuera de la pandemia. Sobre la negociación presupuestaria con los partidos de la oposición, Urkullu ha señalado que PP+Cs y VOX no tuvieron intención de negociar y también ha dedicado palabras a Bildu y Podemos. El 'no' de los morados a las cuentas autonómicas —sostiene el lehendakari— se debe a una "inercia del no" que se ha llevado por delante la posibilidad de conseguir los apoyos de Gorrotxategi para aprobar los presupuestos.

EH Bildu ha criticado las últimas actuaciones de la Ertzaintza calificándolas de 'desproporcionadas' por parte de un cuerpo que 'entra en tromba y pegando a la gente'. El lehendakari ha salido en defensa de las últimas intervenciones de la policía autonómica poniendo la macrofiesta que tuvo lugar este pasado diciembre en Derio como ejemplo de la paciencia de la Ertzaintza a la hora de intervenir.

Reunión con Sánchez en las próximas semanas

El lehendakari ha aclarado que se reunirá en las próximas semanas con el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. Urkullu llevará las transferencias de competencias y la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, ámbito en el que espera que se cumpla lo propuesto por Sánchez durante la conferencia de presidentes autonómicos el pasado verano.