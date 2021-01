Educación comunicó en 2018 a Amparo Marco que tenía previsto construir un conservatorio en la ciudad

La Conselleria de Educacióncomunicó en 2018 a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, que tenía previsto construir un conservatorio en la ciudad y pidió al consistorio la cesión de una parcela. Después de tres años, el ayuntamiento no ha incluido el proyecto en el Plan General de Ordenación Urbana.

Según un escrito al que ha tenido acceso Radio Castellón, el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, envió una carta a la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, en mayo de 2018, para comunicarle que tenían previsto construir un conservatorio de música y danza. Soler pidió al consistorio la cesión de una parcela con una superficie mínima de 13.000 metros cuadrados para poder redactar un informe de viabilidad y comenzar el proyecto.

En un principio, el ayuntamiento decidió la ubicación en el solar que está ubicado frente a los juzgados de Castelló, en el Boulevard Blasco Ibáñez. Sin embargo, ahora, la construcción del conservatorio no se contempla en el nuevo diseño urbanístico de la ciudad, en el Plan General de Ordenación Urbana, que previsiblemente se aprobará durante este semestre.

Cabe recordar, que el conseller de Educación, Vicent Marzà, aseguró la semana pasada en declaraciones a Radio Castellón que la Generalitat cuenta con una partida destinada al conservatorio de música y danza de Castelló, pero antes el consistorio debe decidir dónde ubicarlo.

Compromís en el Ayuntamiento de Castelló ha denunciado que el proyecto ya no figura en el Plan General de Ordenación Urbana que ha diseñado el ayuntamiento. Mientras el concejal de Urbanismo y portavoz del equipo de Gobierno, el socialista José Luís López, mantiene que aunque no haya suelo reservado en el PGOU para este espacio educativo, no quiere decir que no se vaya a construir.