Desde el conservatorio y la escuela de arte ven imprescindibles para la cultura unas instalaciones adecuadas

Los directores del conservatorio superior de música y de la escuela de arte de Castelló consideran que la falta de unas instalaciones adecuadas hipotecan el futuro de la cultura de la ciudad.

El Ayuntamiento de Castelló no ha incluido una parcela para el nuevo conservatorio de música y danza en el diseño urbanístico de la ciudad, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que previsiblemente se aprobará durante este semestre. Se trata de una reivindicación histórica, porque los estudiantes de estas artes están obligados a compartir el mismo edificio desde hace veinte años. Un edificio que se encuentra en la plaza Fadrell de la capital de la Plana.

Miguel Monar, director de la escuela d’Art i Diseny de Castelló ha señalado en declaraciones a nuestra emisora que tienen problemas de espacio, sobre todo en estos momentos de pandemia, donde la mitad de los alumnos se tienen que quedar en casa y denuncia que la falta de unas instalaciones adecuadas está hipotecando el futuro de la cultura en la ciudad.

Más problemas tienen los estudiantes del Conservatorio Superior de Música. Su director, Vicente Campos, ha señalado que tienen casi un centenar de profesores y 450 alumnos en estos momentos, y ahora tienen serios problemas para impartir sus clases por la falta de espacio.

Vicente Campos ha señalado que son una entidad de prestigio con muchos profesionales que ejercen en todo el mundo, pero ahora no tienen espacio y el edificio actual no está preparado para el conservatorio de música. Además, ha apuntado que en verano, como no tienen aire acondicionado se ven obligados a abrir las ventas, con los impedimentos que conlleva para los ensayos musicales.