Preocupación y resignación en el primer día de restricciones más duras en Arteixo

Arteixo afronta desde hoy las restriccines más altas ante la evolución de la pandemia. Comercio y hostelería reconocen que la situación es complicada para la supervivencia de buena parte del tejido de pequeñas y medianas empresas. Piden que las ayudas por cese de actividad pasen a ser ayudas por caída de facturación ante lo que consideran un cierre encubierto.

Comercio y hostelería afrontan el tercer cierre practicamente total de actividad desde agosto. Una situación "insostenible" que se ha sobrellevado hasta ahora en buena medida gracias a las ayudas directas tramitadas por el Concello. Sin embargo desde la asociación Centro Comercial Aberto piden mayor dinamización de la actividad, evitando suspender el feirón, y reconvirtiendo las ayudas.

Emiliano Cossini, portavoz de Centro Comercial Aberto de Arteixo declaraba esta mañana que "si temos prestacion é como ter un peche encuberto e moitas de esas axudas están destinadas a cando as empresas están obligadas a pechar pero as axudas deberían estar destinadas cando as empresas están obligadas, é decir cando as empresas sufren unha perda de ingresos muy alta, temos que poñer axudas para unha baixada de facturación, non a un peche, porque si non o que estamos facendo e facer peches en cubertos".

La mayoría del comercio apenas factura un 20% menos que en un mes normal. En arteixo son 150 los comercios que forman su tejido productivo.

La situación es menos complicada en las empresas del polígono de Sabón, que no se ven obligadas a cesar su actividad. Con todo, en Sabón si se está notando una caída de las ventas derivada de las restricciones en el comercio y hostelería del resto de Galicia. Manuel Rivas, presidente de la Asociacion de Empresarios del Polígono de Sabón denunciaba que "esto es una cadena, entonces si te cierra tu cliente ,tú no puedes servirle producto y esto es una pescadilla que se muerde la cola, entonces, lógicamente las ventas en muchos sectores han bajado, no un porcentaje elevado pero pero si han notado que la actividad se ha resentido".