¿Cambiar los bolardos del Canal de Valdepeñas por otros de goma?

El grupo de IU Valdepeñas ha propuesto, a través de una de las enmiendas a las cuentas de 2021 en la ciudad del vino, cambiar los actuales bolardos que se encuentran en la zona del Canal por otros de goma. Una iniciativa que busca evitar los continuos daños que se producen en los bajos de los vehículos, ya que no se ven al aparcar.

En este aspecto, el edil de esta formación, Gregorio Sánchez Yébenes, ha reseñado que, además, "a la larga son más económicos, puesto que no se deben de reemplazar por sufrir daños por los vehículos". Unos bolardos redondos que se encuentran en diversas calles del centro de la ciudad del vino.

Además, esta propuesta, que se debatió en la comisión de Hacienda, ha sido tumbada por el equipo de gobierno socialista. Un hecho que, desde la propia IU no entienden. De hecho, por los daños de estos bolardos a los vehículos, el Ayuntamiento de Valdepeñas tuvo que pagar, hace unos meses, hasta 1.200 euros a un conductor por los daños que le ocasionó a su vehículo estos bolardos.

No solo cambiar los bolardos redondos

No obstante, esta formación política, también, pide que se modifiquen los bolardos rectangulares, que cuentan con puntos de luz. Todo ello, porque este otro tipo de bolardos provoca daños en los neumáticos que se suben encima de ellos, al no verlos.

Imagen del otro tipo de bolardos en la zona del Canal de Valdepeñas (Ciudad Real) / Alejandro Martín Carrillo (SER Valdepeñas)

Unos bolardos a los que, además, se les tuvo que instalar una barrera de protección, puesto que los vehículos, al no vernos, se subían encima de ellos y provocaban la rotura del cristal, en donde se sitúa el punto de luz con el que cuentan dichos bolardos.

Los bolardos de goma, a debate entre la ciudadanía

En función de esta propuesta, la Cadena SER en Valdepeñas ha consultado las opiniones de la ciudadanía de la ciudad del vino. En este sentido, una de las vecinas, que cogía su turismo aparcado en la zona del Canal, ha asegurado que "si se llevan ya los bolardos, imagínate de goma (...) no yo creo que no es buena idea".

Por su parte, otra de las viandantes que transitaba por esta zona de Valdepeñas relataba que "he tenido varios percances, sobre todo, el roce contra estos bolardos (...) me parece buena idea". En esta línea, otro de los vecinos de este municipio ha subrayado, al micrófono de la SER, que "la idea la veo buena porque si no lo ves cuando vas a aparcar, al coche le haces polvo".

Unos bolardos que, desde su instalación, han generado cierta polémica, ya que son tan bajos que, desde el vehículo, no se ven a la hora de aparcar en esta zona de la ciudad del vino. En este sentido, muchos conductores han dañado los bajos de su turismo al no vernos y subirse encima de ellos.