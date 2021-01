También en Asturias

Polémica en el Principado tras conocerse que la concejala socialista de Castrillón, Carmen Piedralba, auxiliar de enfermería en la UCI del Hospital San Agustín, pero que en la actualidad no trabaja por tener una liberación sindical, ya ha sido vacunada, al igual que otros trabajadores no sanitarios de contratas de este mismo hospital. Desde el Gobierno del Principado, su portavoz, Melania Álvarez ha explicado que el ejecutivo regional ha pedido un informe al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). y que si hay alguna irregularidad se actuará en consecuencia y será contundente en su reacción. Como ya había significado el presidente Adrián Barbón, tras los casos conocidos en otras partes de España, ha puntualizado que "no se va a tolerar ni una sola irregularidad en el plan de vacunación".

Hasta que se esclarezcan los hechos, quien ya ha tomado medidas es la Federación Socialista Asturiana que ha informado de que se ha suspendido cautelarmente de militancia a esta concejala y que, además, deja temporalmente sus labores en el ayuntamiento castrillonense.