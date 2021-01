Rubén de la Barrera debutará este domingo como entrenador del Deportivo en casa. El técnico coruñés cumplirá así un sueño de pequeño, el de dirigir a su equipo y en su estadio por primera vez. El rival para ese primer duelo será el Compos. En el horizonte, más o menos inmediato, la amenaza de que la competición pueda frenarse por el avance de la pandemia y las prisas por meter puntos en el escaso zurrón que ahora mismo tiene el Depor. Para lograr la escalada, el entrenador espera la tormenta perfecta para el domingo: "Ojalá se pueda dar ese partido redondo que nos permita soltarnos y lograr velocidad de crucero y no parar", asegura el míster.

"No pienso en posible cancelación. Pienso en ayudar al equipo y en ser más y más. Sabiendo que está ahí, pero no toca. Los cinco sentidos en el equipo. Si sucede nos tendremos que reajustar de nuevo. Pero mientras eso no ocurra, todo el mundo centradito en dónde tenemos que estar", advierte. Reconoce que es importante sacar adelante partidos y lograr puntos. Ahora mismo, su equipo está a cinco puntos del líder y a dos del segundo clasificado.

Ganar... y las formas

Ante la urgencia con la que llega el equipo al duelo del domingo ante el Compostela, De la Barrera explicó que no se debe buscar el resultado a toda costa, sino buscándolo. Mereciéndolo. Lo que comentó el técnico está en el manual de todo entrenador que apuesta por un fútbol ofensivo como él. "No se trata de rezar ni de implorar a todos los santos", advierte el técnico, que quiere que su equipo sea "mejor que el rival para estar en condiciones de ganar".

"Mi labor es que el balón llegue con mucha frecuencia a los delanteros y eso pasa por construir bien las jugadas. Aquí el uno depende del otro y nosotros hemos venido a ayudar. Tenemos que pensar de manera colectiva aquello que pretendemos", asegura.

Prioridad: balón parado

De la Barrera destacó que el balón parado es algo fundamental para los equipos. Hasta la fecha, incluído el duelo que él mismo dirigió en Salamanca, el rédito que el Deportivo logró de la pelota parada fue prácticamente nulo. Para él, es una prioridad, asegura, trabajar y explotar ese camino. "contamos con gente muy importante en el juego aéreo y debería traducirse en números. El balón parado determina objetivos. Es algo que tenemos que entrenar y trabajar", confiesa.

Por último, el entrenador destacó la posibilidad de recuperar efectivos para la convocatoria que se conocerá mañana. Uche Agbo o Rolan llevan toda la semana trabajando con el grupo. Otros como Miku, Bóveda, Héctor o Claudio se incorporaron el jueves a la dinámica del equipo. "Buena semana para recuperar efectivos. Minutos de calidad entrenando. Estamos esperanzados de disponer a corto plazo de disponer a la totalidad de la plantilla", concluye.