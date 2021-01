Son muchos los sectores afectados por la crisis del coronavirus aunque, tras el último paquete de restricciones aprobado en Asturias, uno de los más damnificados es el de la hostelería. Patricio Sánchez decía adiós este viernes a su protesta delante del parlamento regional obligado por un principio de neumonía del que se está tratando. En esta ocasión han sido 19 días que se suman a las jornadas que pasó durante el mes de diciembre. En total 400 horas delante de la Junta General del Principado, un tiempo del que 'Titi' saca varias conclusiones.

"Me quedo con el cariño de la gente; los vecinos de la zona, especialmente Susana y Raúl del restaurante La Bellota que me tuvieron como a un hijo", ha apuntado. No puede decir lo mismo de los políticos donde habla de decepción porque "a día de hoy es como un patio de colegio de niños: todos contra todos, nadie se pone de acuerdo... No estaba muy convencido de la política y después de 400 horas delante del parlamento de esta gran región mucho teatro hay ahí dentro". No solo hay crítica para los políticos, también para su propio sector. "Somos aproximadamente 9.500 locales en Asturias entre ocio nocturno, restaurantes, hoteles, hostales, pensiones, bares... Si nos uniéramos todos pacíficamente, sin insultar ni faltar al respeto a nadie, solo pidiendo en la calle que no se hunda el sector, creo que ganaríamos mucho más", ha insistido.

Días antes del finalizar su protesta, tomó un café con el presidente del Principado, Adrián Barbón. "Le dije que estaba en menos 150.000 euros y que qué hacía: si seguía adelante o le daba una patada al caldero de la leche. Le planteé el problema del sector. Fue muy cordial, muy correcto y me planteó las opciones que había con el fondo de rescate de 100 millones de euros. Le apunté que el rescate tenía que darse a nivel nacional a través de ayudas directas o quitas en préstamos, alquileres... Vaticino que para 2022 en España rozaremos el 28 o 30% de paro", ha reflexionado.

Pese a la complicada situación, 'Titi' no es de los que tira la toalla y advierte que "si tengo que volver, vuelvo y esta vez me quedo a dormir. Hoy era el día 19 y estoy como si fuera el primero. La moral nunca la pierdo porque siempre luché, sigo y seguiré llueva, nieve o haga aire, me da igual. Si caigo me levanto mientras tenga fuerzas físicas porque mentales seguro que sí". Este hostelero asturiano también reconoce que preferiría no volver, aunque "como no cojan el toro por los cuernos, el toro acabará puñando". Cuenta con el apoyo de la familia "al 100% porque luchamos por mantener lo que tenemos y los puestos de trabajo".

Sobre el futuro, de los dos locales que posee uno de ellos va a quedar parado temporalmente "porque es insostenible y el otro lo mantengo por los chavales que tengo porque tienen que comer, pagar una hipoteca...". 'Titi' y su 'caja-protesta' se retiran, aunque el hostelero seguirá defendiendo un futuro que, a día de hoy, resulta un tanto incierto.