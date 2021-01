Los sectores más afectados por la pandemia no ocultan su preocupación

Esta medianoche entrarán en vigor las nuevas restricciones aprobadas por la Xunta de Galicia. Todo el comercio no esencial deberá cerrar a las 18h, el resto (farmacias o alimentación) podrá abrir hasta las 21:30h. La hostelería cerrará por completo en el que es, en algunos casos, el cuarto cierre forzoso en menos de un año. Los sectores más afectados no ocultan su preocupación, muchos no volverán.

HOSTELERÍA

El presidente de la Asociación de Hostelería de A Coruña es tajante, "hay que dejar de hablar de empresas", dice, y pensar que detrás de cada cierre hay "una familia" que se encuentra en una situación "crítica".

Héctor Cañete, declaraba esta mañana que "el agua va subiendo y los demás se van ahogando y cada día hay más compañeros que se van ahogando y no tienen para comer y esto es un drama social que están confundidos cuando se piensa que las empresas y cosas etéreas, no no , aquí hay familias, hay personas, hay un drama social".

Ayer terminó sin acuerdo la reunión entre Diputaciones, FEGAMP y Xunta de Galicia para pactar un fondo de rescate al sector. La discrepancia está en quién pone qué cantidad de dinero. La Diputación de A Coruña ha propuesto destinar un 1% del presupuesto de todas las administraciones para crear un fondo de rescate de 140 millones de euros. Mañana se volverán a reunir.

COMERCIO

En el comercio el ánimo está por los suelos. Así lo reconoce en Hoy por Hoy A Coruña Bea Sanz, gestora de la tienda La Octava Shop. Ella ha tenido que echar a trabajadores y todavía no sabe cómo hará para sobrevivir a estas próximas semanas. Esta mañana en Hoy por Hoy A Coruña declara que "no sé muy bien que voy a hacer si abrir de 5 a 6, si no abrir por la tarde, porque también es poco tiempo, son tres semanas que no te da tiempo a educar a la gente de que baje antes a comprar y que se retire a su casa tempranito".

TURISMO

El turismo es otro de los sectores golpeados. Las agencias de viajes afrontan una de las peores situaciones, ya que no han recuperado su actividad por completo en ningún momento debido a las restricciones que se han mantenido para viajar tanto en ámbito nacional como internacional.

Begoña Candal, de Viajes Candal, también se ha pasado por los micrófonos de Radio Coruña para declarar que "yo voy a seguir hasta el final porque yo me he dedicado toda la vida esto, soy luchadora, tengo muchas fuerzas todavía a pesar que esto ya está haciendo mella porque llevamos muchos meses haciendo trabajo oscuro en nuestra profesión pero mi ansia de seguir y de luchar y de nuevos proyectos, eso no me lo quita absolutamente nadie".

CENTROS COMERCIALES

Afectados por las nuevas restricciones también los centros comerciales, que no podrán abrir los fines de semana, durante el resto de días adaptarán su actividad a las restricciones en vigor.