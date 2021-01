Villacís considera sectario el mural feminista de Ciudad Lineal pero no es partidaria de borrarlo

La vicealcaldesa Begoña Villacís considera sectario el mural feminista de Ciudad lineal, que Vox y PP, junto a los votos en principio de Ciudadanos, decidieron eliminar la pasada semana. El partido naranja ha rectificado este martes en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, aunque entrevistada en La Ventana de Madrid, Villacís ha cargado contra un mural que, explica, no contiene ningún referente feminista que no sea de izquierdas. Por eso defiende que es sectario. "Es un mural que está ahí y aunque no se ajuste a mi idea del feminismo, no soy partidaria de borrarlo, soy partidaria de hacer otro mural", ha señalado

"Votamos muchas veces con PSOE y Más Madrid, sobre todo cuando se trata de derechos sociales, porque somos un partido de centro", ha afirmado con respecto al cambio en la votación de este martes. Para Villacís el mural podría contener a otros referentes como Margaret Thatcher o Concepción Arenal, ejemplos del feminismo que no pertenecen al ideario de la izquierda. "Mi ciudad es diversa", ha insistido.

"No pasa nada, yo he hablado de rectificación. Es una palabra que no me asusta", ha añadido; porque "mi punto de vista no es borrar, es enriquecer la ciudad". Villacís ha vuelto a pedir que cuando se hable de feminismo, "se hable de la igualdad de todas las mujeres, no solo de las de izquierdas".

Con respecto a la eliminación de la Dirección General de Igualdad, en el Ayuntamiento de la capital, la vicealcaldesa ha negado en rotundo que se haya producido esa supresión. "Es mentira que nos hayamos cargado la Dirección General de Igualdad". El asunto, ha dicho Villacís, es que había dos direcciones, creadas tras el movimiento interno de Celia Mayer en la Administración de Carmena que, explica Villacís, duplicó los departamentos. "Es mentira, lo único que hemos hecho es fusionar dos direcciones, que era una anomalía" y, con ello, ha subrayado, mejorar la gestión eliminando una duplicidad.