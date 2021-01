Pesimismo y malestar en el sector cultural ante un nuevo cierre

El sector cultural se ha convertido también en uno de los más afectados por la pandemia. Los conciertos, obras de teatro y proyecciones de películas se cancelan o posponen con importantes pérdidas para todos los profesionales vinculados directa e indirectamente con el sector. No entienden el cierre total que, dicen, sólo se ha aprobado en Galicia.

No hay datos a nivel de Galicia sobre el impacto de la pandemia, pero desde la Asociación Galega de Empresas de Artes Escénicas hacen suyo un cálculo a nivel europeo que estima la caída de la facturación entre el 80%-90%. Son muchas las pequeñas y grandes compañías que no están pudiendo trabajar por unas restricciones que desde el sector no entienden.

Diego Meizoso, gestor de Escena Galega, declaraba que "non se entende que os establecementos culturais pechen como unha táboa rasa durante 3 semanas, e sin entrar en outras consideracións como que noutros contextos sociais ou grupais, por exemplo lugares de culto, si poidan abrir e cando menos a un tercio do aforo non, que son tamén contextos sociais, non. Isto non se entende e non pasa en ningún outro lugar do estado".

En otras partes de España se están permitiendo representaciones de teatro con aforos limitados a un tercio o pequeños conciertos. Eventos que cumplen, como lo hacían en Galicia, todas las medidas de seguridad sanitaria.

Las empresas van sobreviviendo "como pueden" gracias a las ayudas que se han articulado tanto a nivel estatal como autonómico.