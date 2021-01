La Plataforma de Afectados por la ampliación del CHUAC han estado siguiendo el pleno municipal de A Coruña en la plaza de María Pita, en manifestación contra el plan propuesto. Denuncian que el proyecto que se ha aprobado es el que más impacto tiene en las casas de los vecinos.

Mónica Díaz, presidenta de la asociación de vecinos de Eirís y portavoz de la paltaforma, recuerda que la ampliación hacia el párking beneficiaría al propio hospital, que contaría con vistas al parque, y no a un muro de hormigón.

Mónica Díaz, criticaba esta mamana que "vai ser feito contra roca, co cal van ter que picar roca, e bastante, porque toda esa zona é roca, mentras se está utilizando o CHUAC con clientes dentro, con pacientes, con quirófanos... A accesibilidade está sendo do lado do parque e é simplemente unha avenida que é completamente plana, pero por algún motivo prefiren seguir metendo o hospital contra a esquina da roca, seguir tirando casas... Ahí hay abuelos, hay netos, hay xente que criou os fillos e os netos ahí".

Señala que además podría mejorar la conexión con el barrio, instalando paradas de buses en una zona horizontal y no en cuestas, como contempla el proyecto.