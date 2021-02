La transferencia de la AP-9 no acarreará una reducción del precio. "La negociación clave aún está por venir"

El Congreso de los Diputados ha aprobado iniciar los trámites para el traspaso de la autopista AP9 a la Xunta de Galicia, una transferencia que cuenta con el respaldo mayoritario de la Cámara Baja. Esta transferencia no trae aparejada la gratuidad de la autopista, que deberá decidir en su momento la Xunta. Esta mañana la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, ha aplaudido este paso y, a preguntas de la Cadena Ser, ha señalado que la administración central cuenta con margen para reducir el precio de conducir por la autopista del atlántico, una de las más caras de Europa, que cruza Galicia desde Ferrol a Tui.

Ethel Vázquez, declaraba que "o goberno de España se afana máis en defender os intereses do contratato da concesionaria, que os compromisos que ten cos galegos. As bonificacions das peaxes na AP9 que non chegan e tamén a eliminación das súas extraordinarias das peaxes da AP9 que non se eliminan".

Estaba previsto que los presupuestos de este año contemplases la bajada de unos peajes que el 1 de enero han vuelto a subir. El contrato con la concesionaria Audasa no finaliza hasta 2048. Si usted no es uno de esos 25.000 conductores que pasan diariamente por la AP-9 vamos a recordarles lo que cuesta hacerlo.

LAS TARIFAS

La AP9 es la autopista que más ha subido los peajes este año en España. Xunta, partidos políticos y asociaciones de consumidores han denunciado unos peajes "abusivos" en la que es la principal vía de comunicación entre las grandes áreas economicas de Galicia.

Para los trabajadores que se mueven entre A Coruña y Santiago el peaje es de 14 euros ida y vuelta; A Coruña Ferrol son 9'80 euros. Precios que se duplican para los camiones, lo que encarece notablemente el transporte de mercancías. Los usuarios del telepeaje se benefician de descuentos del 25% en el viaje de retorno si este se hace en el mismo día, sólo los días laborables.

Pero también son muchos los que viven en la comarca de A Coruña y Betanzos y que podrían emplear esta vía para moverse en el área. Hacia el norte, moverse entre A Coruña y la ciudad brigantina cuesta 3'3 euros, hasta Miño 5'5 euros y hasta Pontedeume 7,4 euros. Hacia el sur, la conexión con Abegondo cuesta 3'9 euros y hasta Ordes 9'2.

Que el traspaso vaya o no a afectar al bolsillo de los gallegos dependerá de si la Xunta decide o no financiar los peajes. Como ha dicho en Hoy por Hoy A Coruña, José Luis Gómez, editor de Mundiario y colaborador de Radio Coruña, "la negociación clave aún está por venir".

"Para que los peajes bajen hay que poner dinero, no se puede rescatar la concesión por eso no habría capacidad financiera en Galicia, ahora, la comunidad autónoma si puede tener capacidad de influencia para mejorar la gestión, puede conseguir para que haya, por ejemplo, bandas de precios distintas a lo largo del día. La negociación clave está por venir, si no se pone dinero, mucho dinero, no se va a arreglar el problema" ha declarado José Luis Gómez.