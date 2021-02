Primera subasta en la lonja de A Coruña, de pescado procedente del Reino Unido post Brexit

La lonja de A Coruña ha gestionado la primera subasta de pescado procedente de capturas del Reino Unido post Brexit. Han sido en concreto 12.000 kilos de rape que se vendieron en una horquilla de precios de entre 4'5 y 7 euros. En Portsmouth, Reino Unido, se produjo la descarga de una captura realizada en aguas británicas por un buque de bandera inglesa y operado por armadores cuya base operativa está en A Coruña.

El pescado llegó a España vía ferry a Santander y desde la ciudad cántabra hasta A Coruña. "Pescado fresco y de la más alta calidad" apuntan desde la lonja coruñesa. Desde la Consellería do Mar reconocen que existía cierto temor a que este trasiego del producto mermase su calidad y por tanto hiciese bajar el precio. Algo que no ha pasado.

La Conselleira do Mar es Rosa Quintana. "A verdade é que tiñamos un certo temor porque o peixe fresco ,canto máis se retrase a súa comercialización, dende logo repercute a súa calidade e polo tanto no seu precio, iso podría levar a que senón somos ágiles e respondemos a esa operatividade os armadores decidirán non descargar nos nosos portos".

Sus responsables destacan la "normalidad" que debe primar en la nueva relacion pesquera con los británicos y la coordinación entre las empresas y administraciones implicadas.

Juan Carlos Corrás es el presidente de la Lonja de A Coruña. "Poco a poco vamos, cogiendo más experiencia, vamos gestionando mejor estos trámites que a veces resultan emborrosos, y difíciles, que te puedes equivocar en alguna especie, en alguna casilla al cubrirlo de forma errónea, pero bueno, yo creo que poco a poco, con la experiencia vamos a mejorar todo esto y que se pueda, digamos de forma mas repetitiva, ir aumentando las descargas de este tipo en el puerto de A Coruña".

El pescado ha sido descargado en Reino Unido, sin embargo no habría problema en que en un futuro las descargas pudieran hacerse en el propio puerto coruñés, uno de los autorizados en España para estas descargas.