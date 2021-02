"Jabato" se pone al mando

"Todo el mundo tiene un pasado" es una frase que hemos escuchado alguna vez en la vida. El nuevo presidente del Deportivo tiene un presente, un pasado y por el bien de todos esperemos que también un futuro halagüeño. Antonio Couceiro no necesita presentación entre la sociedad coruñesa. Quien no lo conoce por su actual cargo al frente de la Cámara de Comercio, lo reconoce por haber sido presidente de la Autoridad Portuaria o Conselleiro de Economía y Comercio entre otros cargos que ha desempeñado a lo largo de su carrera.

La pasión por el deporte del nuevo presidente es más desconocida. Y como todo el mundo tiene un pasado, el de Antonio Couceiro está vinculado al rugby. Su relación con el oval comenzó en la capital de España, en su época de estudiante. Nacho Lobón, fundador del CRAT, coincidió con él en aquella época. "Yo llevaba unos años en el Colego Mayor jugando al rugby y él apareció allí" cuenta Lobón. En aquellos primeros encuentros Couceiro demostró tener cualidades para aquel deporte que se abría sitio en la península. "Era un gran deportista, muy rápido, muy hábil" destaca el fundador del CRAT. Fue durante aquellos años en la Universidad cuando fue bautizado como "Jabato". "El apodo se lo pusieron en el colegio mayor... En los colegios mayores todo el mundo tiene un mote y el suyo era por lo que peleaba" explica un Nacho Lobón que abunda en aquellas cualidades de Antonio Couceiro. "Es que era muy peleón, no daba un balón por perdido, tenía mucho nervio" algo que contrasta con el carácter sosegado del que hace gala en la actualidad.

Acabada la etapa universitaria, lo que no finalizó fue el gusto por el rugby. El regreso a la ciudad coincidió con el nacimiento del CRAT. "Cuando volvimos a Coruña y formamos el club me acordé de él. Se puso a nuestra disposición jugando de tres cuartos, de apertura, y nos vino fenomenal porque estábamos empezando y la gente no tenía experiencia con el rugby", De este modo Couceiro formó parte de aquellos pioneros que plantaron la semilla del rugby en A Coruña.

Volviendo al presente, Nacho Lobón le desea lo mejor al nuevo presidente. Es optimista respecto a lo que puede aportar a una entidad sumida en su peor crisis. "Siempre le ha ido bien, ha ido siempre hacia arriba, ha rendido muy bien en todos los sitios donde estuvo. Espero que esto le salga bien también". Por ahora aun no ha tenido oportunidad de felicitar a su excompañero de equipo, pero si le ha enviado un mensaje: "¡¡pero dónde te has metido, menudo marrón!!" aunque no tiene duda de que su etapa será exitosa al frente del Dépor. "Si no viese posibilidades no lo hubiese aceptado" destaca un excompañero de vestuario que no dudará en compartir un tercer tiempo cuando el club recupere su brillo.