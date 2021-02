Los castellonenses no quieren que las fiestas de la Magdalena sean en la misma fecha todos los años

Un 63 por cien de los castellonenses no están a favor de que las fiestas de la Magdalena se celebren en la misma fecha todos los años. Es una de las respuestas que recoge la empresa 40dB para Radio Castellón Cadena Ser sobre el clima político y social de la capital.

Hacer las fiestas en las mismas fechas siempre es una cuestión que se suscita en la ciudad sobre todo para tener , a priori, más turismo, no coincidir con las Fallas o no sufrir años con climatología muy adversa.

Sin embargo, la encuesta señala que el 63 por cien no quiere una fecha fija para las fiestas, un 29,8 por cien sí que quiere una fecha concreta y un 5,3 por cien no sabe o no contesta.

En el estudio también se pregunta sobre si hay algún barrio o distrito de la ciudad que reciba peor trato frente al resto.

En este sentido, los datos más importantes y notables es que un 28,5 por cien de los encuestados creen que no existe ese trato de favor y que un 23,5 por cien no sabe o no contesta.

A continuación se especifica que el zona Norte de la capital, con un 17 por cien es el que peor trato recibe del Ayuntamiento, luego el Sur con un 12,8 por cien de los encuestados y en tercer lugar aparece la zona Este de Castelló. El resto de porcentajes de posible mal trato es bastante pequeño cuando se les pregunta por el barrio del centro, el Grao y la zona Oeste.

La encuesta telefónica realizada en Castelló ciudad por la empresa 40dB ha sido de 400 entrevistas con cuotas por sexo y edad cruzadas entre los días 25 y 29 de Enero de este año, con una población residente de 18 años de edad o más y un error de más menos un 4,89 puntos porcentuales.