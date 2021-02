El Concello considera "más presentable" para el Puerto y la ciudad afrontar la deuda y no su condonación

Seguimos a vueltas con la deuda de la Autoridad Portuaria con el Estado por la construcción del Puerto Exterior. Una deuda que asciende a 200 millones de euros, que por ahora no puede afrontar el puerto coruñés, y que pone en duda la desfectación para lo público de los muelles urbanos. Hoy conocemos que el Concello de A Coruña propone que el pago de la deuda se reparta entre el Ministerio de Transportes, la Xunta, la Diputación y las propias arcas municipales. Una idea que se gestionaría a través de una "sociedad instrumental" y que pone incluso como opción prioritaria frente a la condonación del pago del crédito. Una postura que defiende el gobierno local a través del plan que elabora la Universidade da Coruña sobre las Líneas Estratégicas para la Reordenación del Espacio Portuario y que ya ha generado polémica. Juan Díaz Villoslada considera, al igual que el documento, que "una eventual condonación total o parcial de la deuda" tendría "un impacto reputacional negativo" sobre la Autoridad Portuaria y sobre "la ciudad en su conjunto". No descarta, no obstante, la condonación si fuera posible.

Juan Díaz Villoslada, concelleiro de Urbanismo. "Igual hay que superar algunas cuestiones, vamos a decirlo así, meramente semánticas, si hay fórmulas financieras que puedan ayudar a que el puerto supere su situación de endeudamiento sin necesariamente acudir a fórmulas de condonación, desde el punto de vista de una ciudad, de una propia autoridad portuaria, si esa capacidad existe, pues es mucho más presentable".

La primera reacción, la del propio presidente de la Autoridad Portuaria.

Martín Fernández Prado dice que está abierto a cualquier opción que ayude a la entidad a aforntar el pago de la deuda. Contradice al Concello en que la condonación pueda dañar su reputación. Considera que la utilidad de la obra de Punta Langosteira está más demostrada.

Martín Fernández Prado ha declarado esta mañana que "tampouco compartimos, que esto signifique unha pérdida reputacional nin moito menos, todo o contrario, calquer axuda que poida vir para financiar un puerto exterior que está funcionando, é decir que non é por unha mala xestión inda cidade inda porto, fixemos unha obra que foi unha posta estratéxica como cidade, como estado. Está servindo de refuxio para moitos barcos, con que un de esos tuvera un accidente ambiental xa está pagado o porto 10 veces".

El documento elaborado por la Universidade da Coruña, por encargo del Concello, ya ha sido enviado a todas las administraciones y entidades sociales implicadas en el proceso de abrir la ciudad al mar. La Marea Atlántica ha considerado un despropósito anteponer el pago de la deuda a su condonación. El equipo redactor del plan considera también más conveniente optar por orientar la solución hacia una operación de captación de ayudas de entes subvencionadores.