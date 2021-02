El Gobierno del Estado no concreta si respalda la propuesta de A Coruña sobre los muelles de la ciudad

El Gobierno del Estado no ha concretado si respalda la propuesta del Concello de A Coruña, elaborada por la Universidade, sobre los muelles de la ciudad que serán liberados e incorporados a la malla urbana. Hoy el delegado del Gobierno, Javier Losada, no ha querido adelantar la postura del Estado sobre el acuerdo para que la deuda del Puerto sea financiada por todas las administraciones.

La Marea Atlántica, por su parte, ha enviado a todas las administraciones implicadas en la fachada marítima de la ciudad, Puertos del Estado, Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Xunta de Galicia, Autoridade Portuaria y el Concello da Coruña una propuesta de protocolo. Un documento que La Marea pretende que firmen y respalden y que tiene como clave fundamental: el rechazo a asumir la deuda del Puerto.

Marea considera que el Estado debe condonar al Puerto esos 200 millones, no se plantea otra opción, y pretende formar un frente común al respecto. Un pacto por la condonación.

La portavoz de Marea y presidenta de la Comisión Especial do Bordo Litoral no Concello da Coruña, María García, declraba esta mañana que "a nosa proposta é un pacto contra a débeda, porque sabemos que a débeda se contraíu para construir unha infraestructura esencial que foi o Porto de Langosteira, non foi para xogar con esos diñeiros nin especular. Realmente está condicionando o futuro da ciudade, a planificación e a ordenación dos portos, está condicionando que o porto siga mantendo o seu carácter productivo e polo mesmo amplialo e condiciona tamén que a cidade poida mellorar a súa calidade urbana. Esa débeda hai que quitala da ecuación.

El texto recoge los consensos de los últimos años, acuerdos plenarios en María Pita, Diputación y Parlamento y el protocolo de 2017 presentado por el ex alcalde Xulio Ferreiro. La propuesta reclama también la construcción del tren a Langosteira, para hacer viable Langosteira, contempla el uso y la titularidad pública de los terrenos para evitar la especulación, además de la protección e impulso de la pesca y el sector marítimo, sin olvidar la participación ciudadana.