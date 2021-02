Lendoiro lamenta no poder reunirse con Escotet

El que fuera presidente del Deportivo, Augusto César Lendoiro ha hablado sobre el cambio en la presidencia del Depor. Lamenta Lendoiro que sus consejos de tregua institucional no hayan sido escuchados por la propiedad del conjunto blanquiazul y da por imposible una reunión con Escotet para hablar sobre la centenaria entidad. "Había caído en saco roto mi petición de otorgarles tan solo unos días de febrero de tranquilidad, el tiempo necesario para conocer la clasificación real, tras la disputa de los encuentros suspendidos en su día, y después tomar, si era necesario, las decisiones drásticas pertinentes. En fin, tener esa serenidad que se precisa en los situaciones más difíciles", explica el veterano dirigente.

Por otro lado, Lendoiro habla de una reunión que no se produjo con Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca y dueño del RC Deportivo. " Me hubiese gustado comentar en persona éstas, y otras muchas cuestiones, con Juan Carlos Escotet ,seguro que la charla sería muy enriquecedora para ambos, pero por extrañas razones, que uno no alcanza a comprender, eso no es posible", confiesa.

"Un Mando Único" en el Depor

Habla Lendoiro del mayor cambio en la historia de la sociedad. El cambio de propiedad y ahora del consejo por el que ha apostado ABANCA se convierte en un nuevo "mando único". Asegura el de Corcubión que es un cambio "sin duda valiente, porque Juan Carlos Escotet, se presenta ante los deportivistas a pecho descubierto, tras abandonar por el camino dos escudos tan valiosos como el de Fernando Vázquez, entrenador carismático del club, y el de Fernando Vidal, presidente elegido hace tan solo un año en Asamblea por miles de accionistas. Es intentar el más difícil todavía, intentando emular a la gran Pinito del Oro con su triple salto mortal desde el trapecio... y sin red".