El Concello de A Coruña celebra mañana pleno extraordinario para aprobar las subvenciones a entidades sociales

El Concello de A Coruña celebra mañana pleno extraordinario a partir de las diez y media de la mañana para aprobar la propuesta del gobierno local en cuanto a los convenios para subvencionar a entidades sociales, culturales y deportivas de la ciudad. Un documento que recoge los convenios con las que más lo necesitan y que ha sido aprobado en junta de gobierno. PP y Marea ya han anunciado que presentarán enmiendas. Se trata de convenios nominativos cuyas partidas tienen que ser aprobadas ahora en pleno, debido a la prórroga de los presupuestos del año pasado. La propuesta socialista comprende una partida de 6 millones 300.000 euros de la que se verán beneficiadas, según el gobierno local, unas 204 asociaciones. 104 de ellas, las relativas al ámbito social y sanitario, verán incrementada su aportación en un 20% respecto al año pasado.

Para el PP, no recoge las necesidades de las entidades y no fue dialogado con los grupos. Presentarán enmiendas que no obstante, no pretenden, darle la vuelta al docuemtno. Se reserva de momento su sentido del voto.

La Marea critica que no hayan sido consultados, sus enmiendas recogen un mayor montante económico.

El gobierno local defiende que ahora se desbloquean las ayudas para las entidades que lo necesitan con más urgencia, pero que más adelante habrá nuevos convenios. El BNG tambien dice que llega tarde, al igual que el nuevo Presco, pero anuncia que votará a favor del modificativo en el pleno. Los nacionalistas le han pasado propuestas al PSOE para que sean recogidas en un segundo modificativo.

Las entidades beneficiadas son, entre otras, Cruz Roja, Padre Rubinos, Cáritas, ACCEM, Banco de Alimentos Rías Altas, Renacer y Fogar de Santa Lucía. Los fondos para programas sociales ascienden a unos 3 millones 800.000 euros, 600.000 euros más que el año pasado. "La cifra más elevada de la historia", según fuentes de María Pita.