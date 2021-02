"Fracaso, decepción e insulto". Primeras reacciones al futuro del Puerto de A Coruña

El gobierno del Estado no perdonará la deuda a la Autoridad portuaria por la construcción del Puerto Exterior, a pesar de que es una obra de interés general. Es la noticia que nos dejaba la cumbre de María Pita sobre el futuro de la fachada marítima de la ciudad. Los 200 millones no serán condonados. El marco regulatorio no lo permite. Así de claro era el presidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo Lobo. "De condonación ni hablamos".

A lo que sí se compromete el Estado es a reestructurar la deuda del Puerto coruñés. De entrada, con una moratoria hasta 2035, por la cual el ente portuario, que tenía que empezar a devolver en 2021 el crédito de 200 millones de euros concedido por Puertos del Estado y del que solo ha pagado hasta ahora los intereses, no comenzará a amortizarlo hasta dentro de catorce años. La Xunta pone el acento en que con la deuda vigente se reactiva la posibilidad de la venta de los muelles para construir viviendas y pagar el crédito. El delegado en A Coruña, Gonzalo Trenor, considera que es una piedra en el camino para abrir la ciudad al mar.

Las reacciones por parte de la oposición en María Pita no se han hecho esperar. Fracaso, decepción e insulto a la ciudad han sido algunos de los calificativos.

La portavoz del PP en María Pita, Rosa Gallego, considera que ha sido un paso atrás.

La Marea ha anunciado que convocará la Comisión Especial do Bordo Litoral, organismo que preside, para que el Gobierno local rinda cuentas.

El BNG destaca de forma positiva que de la cumbre se extrajese la conclusión de que es obsoleto e inaplicable el convenio de 2004 por el que la Xunta, el Estado y el Concello articularon la construcción y financiación del puerto exterior. Pero critica la no condonación de la deuda.

Sobre la transformación de los muelles urbanos hay una fecha, no obstante, en el plazo máximo de seis meses habrá nuevo protocolo que sustituirá a los convenios firmados en 2004 para la construcción del puerto exterior.