Goles de ayer y goles de mañana

La delicada situación que atraviesa el Deportivo no resulta ajena para buena parte de las leyendas que han vestido la camiseta blanquiazul. Bebeto o Mauro Silva suelen ser algunos de los que, vía redes sociales, se lamentan por los malos resultados y envían sus mejores deseos a una hinchada que no los olvida.

El último en mostrar su apoyo inquebrantable ha sido El Rifle Pandiani. El goleador uruguayo se pasó hoy por Coruña Deportiva para pedir a la plantilla un esfuerzo extra para los tres próximos partidos. El charrúa ha mostrado su camino para salir victorioso en esos choques: "necesitamos guerreros. No quiero ver futbolistas, quiero ver guerreros, no se puede ir a pasar desapercibido. Hay que ver la piernita fuerte, disputar los balones aéreos y el segundo balón ganarlo también. Quiero ver guerreros que levanten la bandera en alto. Disputar cada balón como si fuera el último".

El ariete también quiso aconsejar a Rayco sobre cómo encarar los encuentros que quedan por delante. El punta canario, que se ha hecho con un lugar en el once titular, se unió a la conversación con Pandiani para recibir un consejo: hay que dejar la presión fuera del césped. "No debes tener presión. Disfruta pese a las circunstancias, la presión es para otros, no para tí" fue el mensaje del Rifle. "Te han pedido un paso adelante por hacer las cosas bien anteriormente. Ahora te toca ayudar con tu granito de arena". Unas palabras que Rayco agradeció, mostrando su admiración por el exjugador blanquiazul.