Terrazas ocupadas en las primeras horas de apertura parcial para la hostelería de A Coruña

Las primeras terrazas han empezado a colocarse a las 7 de la mañana para atender a los trabajadores más madrugadores. Desde entonces ha sido complicado encontrar hueco especialmente en las del centro de la ciudad y también en las más pequeñas de los barrios.

Había muchas ganas de volver a las terrazas, algunos coruñeses y coruñesas con los que nos hemos encontrado nos han dicho que no es lo mismo la tranquilidad de una terraza que ir caminando con el café en la mano.

El sector hostelero recupera una parte de su actividad, si bien la apertura únicamente al 50% de terrazas no mejora la situación de muchos locales a los que no les compensa abrir o que directamente no disponen de atención en terraza. La preocupación no se aleja con esta apertura parcial.