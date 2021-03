La policía local abre 113 denuncias por incumplir las medidas contra el COVID en A Coruña

La Policía Local de A Coruña ha abierto este sábado 113 denuncias por incumplimientos de las medidas contra el COVID en la ciudad de A Coruña, 9 se pusieron a establecimientos de hostelería, seis por exceso del aforo permitido y tres por incumplir el horario de cierre y seguir sirviendo bebidas. Esta mañana la subdelegada del Gobierno en Galicia, Pilar López Riobóo, ha mantenido un encuentro telemático con los responsables de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Adscrita, Local y Xunta, para analizar el cumplimiento de las medidas sanitarias. La primera conclusión que han sacado es que este fin de semana las propuestas de sanción se han multiplicado por dos.

Los incumplimientos más recurrentes, según la subdelegación, fueron no llevar la mascarilla y la celebración de botellones una vez que se cierran los locales de hostelería, a partir de las seis de la tarde.

Hasta 44 personas fueron denunciadas por no usar la mascarilla este sábado. Y por beber en la calle, incumpliendo además el máximo de personas no convivientes, fueron sancionadas 31 personas, dos de ellas por la noche en el parque de Santa Margarita, 4 en el barrio de As Conchiñas. La subdelegada del Gobierno, Pilar López Riobóo hace un llamamiento a la toma de conciencia. A padres y a hijos.

En la ciudad de A Coruña destaca la zona de As Conchiñas, donde el 092 tramitó 18 actas: seis por no llevar mascarilla, cuatro por reunión no permitida de más de cuatro personas, dos por fumar sin distancia de seguridad, una a un local por fomentar el consumo de bebidas en el exterior y otra a un total de cuatro personas por desobediencia y negativa a identificarse después de realizar la infracción.