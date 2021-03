Alejandro Rodríguez lanza un disco solidario con el que debuta a los 50, Tarde y Feliz

Nunca es tarde para pedir perdón, reconocer que estamos equivocados, actuar, pararnos a reflexionar, cambiar de rumbo, o de idea, para aprender, emprender, romper con hábitos o habituarnos, cambiar de opinión, decir te quiero o quererse, nunca es tarde para hablar, asombrarse, crear, creer... la lista es interminable y en el A Vivir las rías la hemos dejado en puntos suspensivos para que los colaboradores recojan el guante.

Alejandro Rodriguez decidió por su 50 cumpleaños regalarse la autoedición y grabación de un disco, 'Tarde y feliz' , cuyos beneficios van destinados a la Cocina Económica: "Es un orgullo poder ayudar a una entidad tan importante de A Coruña, se lo comuniqué antes de empezar a grabar y ahora es allí donde se puede comprar".

Alejandro nació en A Gaiteira, su abuelo Sixto le enseñó a tocar la guitarra y en aquel momento empezó todo, "en cuanto supe dos acordes me puse a componer, y así sigo". En su juventud, el cantautor recorrió con varias bandas y entre amigos el circuito de salas de A Coruña "pero un día decidí parar, componer y grabar de puertas para adentro".

Bajo el asesoramiento de Nacho Varela en los estudios Visue se gestó 'Tarde y Feliz', "con la pandemia fue complicado grabarlo, pero en breve habrá uno nuevo", y una vez más encontraremos influencias de sus "doce apóstoles musicales" entre los que nombra a Dylan, Lou Reed, Van Morrison, Neil Young, los Beatles, los Who, los Rolling, los Kinks.. "hay una parte de todos y cada uno de ellos en las canciones"".

Las letras hablan de sus experiencias personales: "compongo a mi ciudad, a mi mujer, a mi mejor amigo... y compongo para mi, soy muy egoísta en eso", aunque reconoce que le agrada y a la vez le da un poco de pudor cuando alguien le dice que una canción de su disco le ha tocado, que se ha reconocido en ella.

Gracias a ese primer trabajo de Alejandro Rodríguez, que llega con 50 años, hemos reflexionado sobre aquello de que "nunca es tarde".

Filosofía tardía

África López Souto, profesora de Filosofía del Urbano Lugrís, cree que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Con ella hablamos cada sábado sobre filosofía, y en lo que tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa, recuerda que las obras de mayor peso de Inmanuel Kant, por ejemplo, llegarón de manera tardía.

López Souto menciona también a Hegel, con su clásico "sólo al anochecer emprende su vuelo la lechuza de Minerva"; Henry David Thoreau y Ortega y Gasset, también reflexionaron sobre la tan manida expresión. Por último, África reflexiona sobre el concepto de saber esperar contándonos el experimiento de Walter Mischel en el que se reta a unos niños a aguantar 15 minutos delante de unas golosinas sin comérselas, cuyos resultados vinieron a demostrar que los niños con más autocontrol tenían más éxito en la vida.

Cine, series, literatura...

Paula Alonso, que llega cada sábado al A vivir las Rías con sus recomendaciones bajo el brazo, reconoce que el tema le parece inspirador y que en cuanto lo escuchó, se le vinieron a la cabeza dos libros: 'No me iré sin decirte a dónde voy' de Laurent Gounelle y 'Blitz' de David Trueba.

En cuanto a las series, Alonso se queda con 'White Line', de Netflix, dirigida por Álex Pina: El cadáver de un chico que vivió siempre en Ibiza aparece en Almería; su hermana, llega de Reino Unido para saber qué ha pasado y su vida empieza a cambiar.

Por último, tres películas, 'Joy', sobre una mujer educada para tener una vida marcada por los cánones, que consigue convertirse en uno de los rostros más conocidos de la teletienda americana ; 'Un hombre llamado Ove' que cuenta la historia de un jubilado gruñón al que su percepción de la realidad se le ava desmontando con la edad, y 'La boda de Rosa' o cómo darle al botón nuclear y empezar de cero.

Nunca es tarde para iniciarse en la tecnología

Marcus Fernández, programador de código cero y especialista en tecnología hace hincapié en que puede ser muy beneficioso para los mayores, para personas que están solas o que todavía no han encontrado una inquietud, abrirse paso en el mundo de la tecnología. Afirma que ahora mismo, las posibilidades de diseñar, crear contenido, socializar, ect, se han democratizado y que es un buen momento para probar y dejarse llevar por la curiosidad.

El tiempo y su relatividad en la cultura popular

Eso es lo que sucede en la cultura popular. Tito Concheiro, arqueólogo y antropólogo del A Vivir, nos enseña que en los ciclos del rural en la cultura popular los oficios se aprendían según iban surgiendo las necesidades, no a una edad concreta. Concheiro reflexiona también sobre la percepción del tiempo en ese ambiente, en el que había diferentes responsabilidades a lo largo de toda la jornada, con lo que no existían el día y la noche tal y como los entendemos en la actualidad: en el campo o en la pesca se madruga mucho, pero también existen tareas que han de hacerse de madrugada, por lo que encontramos varios tiempos de descanso durante 24 horas, no solo uno y más largo.

La cultura popular nos enseña que nunca es tarde ni temprano, siempre es el momento adecuado