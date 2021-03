A Coruña reúne en la plaza de María Pita hasta 4 concentraciones diferentes

En el exterior del palacio municipal de María Pita han tenido hoy lugar hasta cuatro concentraciones. La de los trabajadores del centro de operaciones de Naturgy en A Coruña, que denuncian su traslado a Madrid, la de los vecinos afectados por las expropiaciones para la construcción del Nuevo Chuac, los trabajadores de la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián y vecinos de San Vicente de Elviña, recurrentes en todas las sesiones.

Precisamente, el pleno daba comienzo respaldando las demandas de los trabajadores de Naturgy a través de una declaración institucional. El Concello solicita el mantenimiento de este centro en A Coruña para ofrecer un buen servicio, la garantía del empleo y también reclama a la Xunta, con competencias en Industria, que haga todo lo necesario para el mantenimiento de este centro en la ciudad.

Declaración que leía la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey. "O concello de A Coruña demanda a Naturgy o mantemento de operacións de redes en A Coruña para garantir un servizo nas mellores condicións que poderíase ver negativamente afectado coa marcha a outras localizacións. Segundo, o Concello da Coruña amosa o seu respaldo as demandas das condicións laborais de dito centro rexeitando o seu traslado. Terceiro, o Concello da Coruña demanda a Xunta de Galicia con competencias no ámbito da industria que leve a cabo todas as accións necesarias para garantir o mantemento do centro de operacións de redes de Naturgy na Coruña".

Precisamente, en las últimas horas todos los grupos que conforman el Parlamento gallego se unieron para instar a la Xunta a adoptar las medidas a su alcance para evitar el traslado desde A Coruña a Madrid del centro de operaciones de Naturgy, que afecta a 28 empleados y por tanto al trato al cliente.

Y las demandas de las otras tres concentraciones

Los vecinos afectados por la construcción del Nuevo Chuac reclaman un nuevo plan para que la construcción del hospital no pase por la expropiación de sus viviendas, los trabajadores de la concesionaria de la planta de tratamiento de residuos de Nostián denuncian los incumplimientos de la empresa y los vecinos de San Vicente de Elviña vuelven a reclamar la desafección de los terrenos.