A Coruña contará con 1'8 millones de euros de la Diputación para ayudar al sector hostelero

La Diputación de A Coruña refuerza con tres millones de euros los planes de ayudas a la hostelería de las tres grandes ciudades de la provincia, entre ellas A Coruña. Esta mañana el Presidente de la Diputación y la regidora y regidores de las tres ciudades han firmado un convenio de colaboración entre demandas a la Xunta de Galicia para que se implique más en el apoyo al sector.

A través de los acuerdos suscritos hoy, A Coruña recibirá 1'2 millones de euros para reforzar su programa PRESCO, que sumaría así 14'4 millones de euros. El presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, ha echado cuentas para repartir esfuerzos económicos. "A Xunta aporta o 0,56 por cento do seu orzamento, bastante lonxe do un por cento e moitísimo máis lonxe do 10 por cento que vai a aportar a diputación este ano do seu propio orzamento".

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha destacado el esfuerzo económico realizado por las administraciones locales durante estos meses. También ha lamentado que la Xunta no se haya implicado más con el sector hostelero. "Ogallá as administracions, como deciamos, e volvo a decir, a Xunta de Galicia fixera o esforzo orzamentario en axudas directas en paliar os efectos da crise que estamos facendo dende as entidades locais, dende as diputacións provinciais, concretamente a de A Coruña. É unha a boa nova para o sector teñamos que seguir traballando, porque esta crisis ainda non rematou".

El Concello de A Coruña trabaja en la redacción del segundo plan PRESCO del que por ahora se desconocen los detalles.