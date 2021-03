A Coruña organiza exposiciones, concursos o ciclos de cine como alternativa a las manifestaciones del 8M

El Concello de A Coruña organiza más de un mes de eventos y actividades viculados a 8M, un año que la concelleira de Benestar Social califica de "difícil" y en el que anima a todos a participar pero de manera diferente.

El Gobierno local coruñés ha programado exposiciones como la que puede verse desde este fin de semana en la Fundación Luís Seoane. También organiza concursos para los más jóvenes y ciclos de cine en el Fórum Metropolitano y en el Palacio de Deportes de Riazor. Actos para celebrar y homenajear a las mujeres sin acudir a las movilizaciones convocadas para el próximo lunes.

Yoya Neira, concelleira de Benestar Social, declaraba que "no es ni más ni menos que la que hace la principal autoridad sanitaria de este país que es la ministra de sanidad, donde hace un llamamiento a la responsabilidad y a que ese acto, esa convocatoria, ese llamamiento y ese poner el foco sobre la realidad de las mujeres, se haga de otra manera, no es el momento de concentraciones, ni es el momento de manifestaciones, por lo tanto es un momento de responsabilidad".

En un año tan complicado el Ayuntamiento anima a participar en el 8M de una manera diferente, que prime la seguridad sanitaria.

El colectivo Galegas 8M sigue adelante con la convocatoria de concentraciones y manifestaciones para el lunes por la tarde en diferentes localidades, que de momento permite la Subdelegación del Gobierno en la provincia de A Coruña.

Galegas 8M asegura que realizará estos actos de protesta con un cumplimiento estricto de las medidas de seguridad. Serán marchas al aire libre, con distancia y mascarilla. El colectivo señala que no puede renunciar a la calle, en respuesta a las propuestas de actos reivindicativos telemáticos o en ventanas. Patricia Cordo, portavoz, declaraba a Radio Coruña que "nós abogamos por non abandonar a rúa, realmente a loita dase nas rúas o das ventanas foi algo puntual durante os meses de confinamiento máis extricto, pero que agora mesmo por desgracia o covid, non vai a ser algo que remate mañá é a realidade e temos que adaptarnos a ela pero non imos a ceder as rúas queremos un femisnismo incómodo, un feminismo que renova, un feminismo que reivindique".

Las marchas se realizarán en varias columnas separadas y por calles amplias. En A Coruña terminará en la plaza de María Pita. El colectivo no tiene respuesta sobre su petición para instalar allí sillas que permiten garantizar la distancia de seguridad.