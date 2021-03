Anulado el nombramiento de José Antonio Iglesias como vocal del Consejo Económico del Ayuntamiento de Oviedo

La justicia anula el nombramiento como vocal del Consejo Económico del Ayuntamiento de Oviedo, de José Antonio Iglesias, miembro de la ejecutiva del PP de Asturias. La sentencia judicial que hoy ha dado a conocer la portavoz de Somos Oviedo, Ana Taboada, da la razón a este grupo municipal, que denunció que dicho nombramiento vulneraba la ley al no contar el candidato ni con los méritos ni con la competencia técnica necesaria para optar a un cargo que, según ha destacado la concejala, conlleva un sueldo de 44.000 euros anuales. Somos pide que el Ayuntamiento acate el fallo judicial, y la dimisión del presidente del Consejo.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de Oviedo anula el nombramiento ya que su actividad laboral no le acredita para desempeñar el puesto en un órgano que dirime los recursos de los ovetenses en materia tributaria; señala, además, que el mero hecho de que sea propuesto por el presidente del Consejo Económico no le dota de la competencia necesaria para desempeñar el puesto. La portavoz de Somos, Ana Taboada, pide la dimisión del presidente del órgano, Jenaro Palacio, también miembro del PP de Asturias, pero en este caso acreditado, por haber intentado nombrar a dedo a su compañero de partido, y a su vez pide que el ayuntamiento no recurra y acate la sentencia, y que el equipo de gobierno de PP y Ciudadanos den explicaciones al respecto.

En el mismo sentido se han manifestado desde el grupo socialista tras conocerse esta sentencia que, según el concejal del PSOE, Ricardo Fernández es una más de las que vienen a censurar una forma de hacer del bipartito de Gobierno: "PP y Ciudadanos se hacen favores para repartirse el papel del ayuntamiento" dice, y censura la actitud caciquil del concejal de economía Javier Cuesta.

La sentencia dictada admite recurso de apelación ante el TSJA en el plazo de 15 días.