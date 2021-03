La defensa del acusado por la muerte de David Carragal mantiene su petición de homicidio imprudente

Juan Carragal falleció en las fiestas de La Florida del año 2019 y hoy un jurado popular ha escuchado por primera vez el testimonio del joven acusado en el juicio por su muerte.

El relato de la Fiscalía describe la patada en la cabeza que el acusado le propinó a la víctima y a consecuencia de la cual se desplomó para ir a golpearse el cráneo contra el suelo. El agredido tuvo que ser intervenido en el HUCA y, tras varios días en coma, acabó falleciendo cinco días después.

La Fiscalía sostiene que el acusado sabía que su acción podía causar la muerte del agredido -que tenía 35 años- y aun así le lanzó la patada que no fue la causa directa del deceso. Un proceder por el que le acusa de homicidio y pide 11 años de prisión. La acusación particular aprecia asesinato y pide 16 años, y la defensa del acusado, por su parte, solicita que se trate el caso como homicidio involuntario y se rebaje la pena a un máximo de 4 años de cárcel. Aduce, además, en su favor, su colaboración con la justicia y el resarcimiento a la familia (para lo que ha aportado 20.000 euros).

En su declaración de esta mañana, el acusado principal (J. C. C.) ha sostenido la versión de que Carragal les amenazó con "rajarles" -a él y a los dos amigos que le acompañaban, y también acusados- si seguían mirando a las dos chicas que iban con él aquella noche. Dijo que por eso le lanzó la patada y aseguró que nunca había reaccionado así y deseó no haberlo hecho en esa ocasión, asegurando que no quiso hacerle daño.

El juicio se prolongará hasta el próximo día 18 con la intervención de varios testigos, médicos y peritos citados por las partes.