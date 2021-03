El Coruxo multiplica las opciones del Deportivo

El deportivismo vivió con inusual expectación el partido de O Vao de este miercoles. Y no es para menos. Tras una temporada angustiosa, la victoria del equipo de Michel Alonso frente al Rácing de Ferrol multiplica las opciones del Depor de acabar la primera fase del campeonato entre los tres primeros. Los coruñeses estarán en la lucha por el regreso al fútbol profesional si vencen al Zamora y si no vence el Celta B, precisamente al Coruxo. Además, si el Rácing gana al Unionistas, no necesitaría un tropiezo del filial del Celta para lograr su objetivo siempre que venza.

El Zamora ya está clasificado

Con la derrota del Rácing de Ferrol, el Zamora es el primer equipo del sub grupo que se clasifica matemáticamente para luchar por el ascenso, y de paso, lograr un billete seguro para la disputa de la próxima Segunda B Pro. Quedan dos plazas, por lo tanto, en juego para obtener el mismo billete que logró el conjunto del Ruta de la Plata. Con 29 puntos está Unionistas y con 27 el Celta B. Los dos dependen de sí mismos. Si ambos vencen sus duelos, estarán clasificados. El equipo salmantino también se metería en esa lucha si empata ante el Rácing de Ferrol en la última jornada.

Si el Dépor gana al Zamora...

Si el Deportivo es capaz de vencer en Riazor al Zamora (ya clasificado) en la última jornada tendrá que mirar a otros campos para saber si logra la carambola. Estará seguro entre los tres primeros si el Coruxo es capaz de, al menos, empatar ante el Celta B en la última jornada. Eso, sumado a un triunfo de los blanquiazules, daría una vía para soñar.

También lograría el billete para el ascenso y la PRO si a su triunfo se le suma uno del Rácing de Ferrol ante Unionistas en Salamanca. De hecho, si el equipo ferrolano logra vencer al Guijuelo y al propio Unionistas, una victoria del Depor auparía a los dos al podio. El Depor saldría bien parado de un triple empate a 29 o de una igualada a puntos con Unionistas, al que le tiene ganado el average.

Un empate reduciría a la mínima las opciones de clasificarse en la última jornada. Tendría que perder el Celta B, que el Rácing de Ferrol sólo ganase uno de sus dos partidos y que el Compostela no se impusiese en el último partido de la primera fase.