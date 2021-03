Las farmacias de Arteixo inician hoy el cribado de saliva

Este lunes las farmacias de Arteixo serán las primeras de toda la provincia en iniciar los tests de saliva gratuitos y voluntarios entre la población. Un concello que se mantiene en nivel alto de restricciones y perimetrado. Las 10 farmacias que tiene el municipio ya han recibido los kit de recogida de saliva para la realización del cribado que empezará hoy. Culleredo será el siguiente municipio de A Coruña en sumarse a la campaña.

A partir de hoy los vecinos entre 20 y 64 años que hayan recogido su kit, deberán depositar su saliva enel bote y entregarlo en la farmacia. Es hoy cuando comienza el traslado al laboratorio que está, por cierto, en el hospital de Vigo. Recorridos diarios de los que se encargará la distribución farmacéutica durante al menos tres semanas. Ramón Sáez, miembro de la junta de gobierno del Colegiode Farmacéuticos de A Coruña, considera que esta colaboración por parte de las farmacias ayudará a controlar la pandemia.

El reparto de estas herramientas puede hacerse tanto a iniciativa del farmacéutico, como si el usuario los solicita y cumple con los criterios de inclusión.

¿Quién puede hacerse la prueba de saliva en las farmacias?

Pueden hacerse el cribado todas aquellas personas de entre 20 y 64 años que no hayan tenido un resultado positivo en Covid-19 en los últimos tres meses, que no sean contactos estrechos de un contagiado, que no presenten síntomas compatibles con el coronavirus y que no se hayan hecho una PCR en las dos últimas semanas.

Procedimiento

Una vez comprobado que el paciente cumple los requisitos, la farmacia le dará una hoja de consentimiento que deberá cumplimentar y un kit para su uso personal que dejará registrado, vinculado a su tarjeta sanitaria y con un teléfono de contacto para la comunicación de los resultados. El paciente debe recoger la muestra de saliva por la mañana, antes de beber o lavarse los dientes, y entregarla en la farmacia donde realizarán la recepción y custodia de la misma hasta su envío al laboratorio de referencia en Vigo para su análisis.