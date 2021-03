Manel, ex del Dépor y técnico del Marino, vuelve a Riazor

El Deportivo comenzará la segunda fase de la competición recibiendo a un viejo conocido. José Manuel Menéndez Erimia, Manel, retorna un estadio que conoce, aunque no todo lo que le hubiese gustado. En la actualidad es el técnico del Marino de Luanco. En la década de los noventa era un carrilero de largo recorrido que encandiló a la afición del Oviedo pero que no acabó de encontrar su sitio en el Dépor.

Manel se crió en la cantera del Avilés, el lugar donde nació hace 50 años. En el primer equipo avilesino ascendió a la Segunda División, pero la caída a la categoría de bronce le llevó al Oviedo, club donde completó la mayor parte de su carrera. Desde el año 1992 al 1999 se hizo dueño del carril zurdo hasta que el Deportivo se hizo con sus servicios. Llegar y besar el santo. En A Coruña se proclamó campeón de Liga, auqnue no con el protagonismo que esperaba tener. Sus estadísticva cerraro nla campaña con seis partidos disputados y tan solo uno de manera completa. "Fue un año buenísimo, disfruté mucho. Siempre quise jugar más...con el tiempo te das cuenta de lo que había. El futbolista es egoísta por naturaleza, pero hay que respetar las decisiones. Al final se le da la razón...se ganó la Liga, la Supercopa... Estoy contento y orgulloso de haber participado", reconocía hoy en Coruña Deportiva de Radio Coruña Cadena SER.

El fútbol le llevó luego a dos cesiones a Soria y Tenerife, un retorno a Oviedo y la experiencia del Ciudad de Murcia para acabar colgando las botas en el Eibar después de jugar cuatro temporadas.

Nunca pensó en hacerse entrenador. "Ni siquiera se me pasó por la cabeza. No tenía intención pero al final el gusanillo..." explica. Ahora dirige al Marino luego de reemplazar a Oli, otro mítico del Oviedo, en el banquillo de los de Luanco. De cara al domingo avisa de las virtudes de los suyos, un plantel con veteranos expertos en la categoría y que jugarán sin complejos en un estadio el de Riazor "en el que no se juega todos los días".