La Comunidad de Madrid sí tiene dosis para vacunar a los mayores de 80 años en Semana Santa: se guarda 28.000

El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha insistido en que si Madrid no vacuna a los mayores de 80 años durante la Semana Santa es porque "no hay vacunas". Incluso, ha llegado a decir que "aunque hubiesen abierto los centros de salud en Semana Santa, no hubieran podido vacunar porque no tienen vacunas de Pfizer para Atención Primaria".

Pero los datos recabados por la SER dicen otra cosa. No es cierto que Madrid no tenga vacunas, las tiene y las ha recibido, pero no las utiliza porque su estrategia de vacunación le obliga a almacenar dosis.

El pasado lunes, Madrid recibió 85.410 dosis de Pfizer - las únicas que se administran a mayores de 80 años- , según confirma la Consejería de Sanidad a esta emisora. De esas 85.410 dosis, se han inyectado 57.509 hasta este miércoles, es decir, que Madrid se ha guardado en Semana Santa 27.891 vacunas para mayores de 80 años.

Se las guardan, dicen estas mismas fuentes, porque la Comunidad de Madrid siempre almacena unas 20.000-25.000 dosis como stock de seguridad. No las utiliza porque su estrategia pasa por poner una y guardar otra, apuntan. Es decir, la Consejería de Sanidad reconoce abiertamente que sí tienen vacunas para ese colectivo, en contra de lo que vienen repitiendo públicamente. Además, esta semana a Madrid llegaron otras 50.900 dosis de Moderna con las que no contaban en la Consejería de Sanidad, que incluso ha insinuado que han tenido problemas para distribuirlas porque no ha podido planificarse al haberles recibido sin previo aviso. En este caso, sí se utilizarán durante los días festivos de Semana Santa para vacunar a los funcionarios jubilados de las mutuas (MUFACE, MUGEJU e ISFAS), incluidos los de 77 y 79 que no podrán desplazarse a sus centros de salud, tendrán que acudir al Hospital Isabel Zendal.

En total la Comunidad ha recibido 136.310 vacunas. Pero ese dato difiere del que aporta el Ministerio de Sanidad. Este departamento confirma a la SER que el pasado lunes entregó 157.950 vacunas a la Comunidad de Madrid. El propio Ángel Gabilondo, candidato del PSOE por la Comunidad de Madrid, aseguró en 'Hora 25' que no entendía por qué Madrid aseguraba que no tenía vacunas si habían llegado el lunes cerca de 160.000 dosis. "El pasado lunes el Gobierno entregó a Madrid 160.000 vacunas, no sé por qué dicen que no tienen", apuntó.

Vacunar de lunes a domingo

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostuvo en enero que se iba a vacunar "de lunes a domingo, los festivos, incluso de noche" prácticamente y a todas las horas del día. Una promesa que no se ha llegado a cumplir, al menos, en el caso de los Centros de Salud porque desde marzo de 2020 no abren los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP), es decir, las unidades donde se debería aplicar la vacunación durante los días no laborales. Actualmente, el 68% de los mayores de 80 años está sin vacunar en Madrid.