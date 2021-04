Las trabajadoras de residencias públicas no han cobrado las horas extras por doblar turnos durante Filomena

El fin de semana del 8, 9 y 10 de enero hubo trabajadoras de residencias de mayores que tuvieron que doblar turnos porque sus centros se habían quedado incomunicados por el temporal de nieve de Filomena o porque no podían salir de sus casas para llegar a su puesto de trabajo.

Sucedió, por ejemplo, en la residencia pública de mayores de Villaviciosa de Odón. "Estuvo totalmente aislada desde el viernes por la tarde que empezó la nevada hasta el lunes cuando un tractor consiguió, más o menos, despejar el camino y las compañeras que estuvieron las 72 horas pudieron tener un relevo de gente que vive cerca de la localidad", explica Pedro Luna, del sindicato MATS.

Desde este sindicato denuncian que las trabajadoras todavía no han cobrado las horas extraordinarias y están preocupadas además porque hay categorías que no tienen turno de noche y no saben de qué manera se les va a reconocer. Además, la tardanza en que se les abone el tiempo trabajado les hace sentir "decepción porque llueve sobre mojado. A la sensación de abandono durante la pandemia se suma la percepción de que están mercadeando y regateando con el trabajo de las personas que hicieron muy responsablemente", añade Luna.

En el MATS no ven "normal" esta situación "hay un ejemplo bastante claro", explica su portavoz, "en Sanidad, nuestras compañeras del SERMAS sí que lo han cobrado, no sé si en su totalidad, por eso nos extraña mucho. Ellos calculan que hay alrededor de 700 trabajadoras afectadas pero desde la Consejería de Políticas Sociales reconocen que son más porque también afecta a las residencias y centros públicos que están integrados en la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), donde hay también centros de menores o centros ocupacionales.

Un portavoz explica que hay 1.185 trabajadores afectados de un total de 52 centros a los que se les deben 18.569 horas extraordinarias por un valor de 410.233 euros. Aseguran que van a abonarse este mes de abril o como muy tarde en la nómina de mayo y que la demora se debe a que no ha sido fácil calcular todo ese tiempo extra que hicieron algunos trabajadores. Subrayan, además, que desde esta Consejería están muy agradecidos con el trabajo realizado por estos profesionales.