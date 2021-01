Más de 48 horas atrapados por la nieve: Filomena aísla a 550 personas en una residencia en Las Rozas

Después de más de 48 horas aislados en una residencia madrileña por el temporal Filomena, Laura pide socorro. Su abuela es una de las 550 personas que se han quedado encerradas por la nieve en la residencia Reina Sofía de Las Rozas el pasado viernes por la tarde, cuando Madrid se vio sorprendida por la borrasca.

La gran nevada sobrepasó a numerosas comunidades del país y a los servicios de emergencias que se encontraban en ellas. Colapsó, entre otras muchas ubicaciones, los alrededores de esta residencia, en la que sus 550 residentes permanecen junto a un médico y varias auxiliares y enfermeras, sin relevo desde hace dos días.

Y es que la puerta de acceso al lugar sigue bloqueada, a tan solo unos metros de la A-6. Según declaraciones de Laura a Cadena SER, la preocupación de los profesionales que allí trabajan va en aumento porque si tienen que llevar en algún momento a alguien al hospital, no van a poder y porque las provisiones de medicamentos y alimentos "están bajo mínimos". Por eso los trabajadores piden ayuda, después de haber llamado a los servicios de emergencia en numerosas ocasiones y no haber obtenido respuesta.

Algunos voluntarios de la zona ya se han movilizado y han acudido con palas para hacer lo posible para ayudar. Después de la publicación de la noticia, Laura ha informado de que el Ayuntamiento de Las Rozas ha prometido que enviará una pala para retirar la nieve.

Aun así, no es la única situación de este tipo que se ha producido en la comunidad desde que llegó la borrasca. También el pasado viernes, 100 trabajadores del centro comercial Gran Plaza 2 de Majadahonda se quedaron encerrados allí por el temporal de nieve debido a que no les permiteron cerrar antes. Aún no saben cuándo podrán salir.