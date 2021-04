Gerardo Sanz: "Para retornar a la Asturias rural hay que proveerla de servicios"

Capital ganadera asturiana. Es el título que el alcalde de Llanera, Gerardo Sanz, persigue para su concejo y, lo cierto es, que va camino de ello a pesar de que en este municipio asturiano se encuentren los polígonos de Silvota, Asipo y el Parque Tecnológico de Asturias. Y es que, hasta que la pandemia lo parase todo, albergaba Feria de San Isidro, Concurso-Exposición Regional de Ganado Vacuno o Feria Agroalimentaria de Productos Ecológicos de Asturias.

El alcalde de Llanera durante la entrevista. / SER Gijón

Gerardo Sanz nos recibe en su casa, en San Cucao, desde donde defiende el origen ganadero de su concejo: "Nuestro municipio fue tradicionalmente ganadero. Los polígonos industriales están muy bien, pero apostar por la ganadería y la agricultura es mantener la parte más rural de nuestro concejo". Sanz llegó a la alcaldía de este municipio asturiano en 2015 y en 2016 asumió el área de ganadería: "Yo crecí en Tuernes. Mi güelu ya me decía que no me dedicase a esto. El sector rural está en continua crisis y nunca se le ha favorecido. Quería promover el ámbito ganadero y echar una mano a las familias para que se asentasen aquí".

Evitar la despoblación es uno de los retos a los que se enfrentan hoy en día los alcaldes. A este respecto el regidor de Llanera apunta que "estamos viendo que la gente quiere volver al campo, a las casas de sus padres y sus abuelos y tenemos que procurar que sea fácil para ellos. Necesitamos dotar a la zona rural de servicios sanitarios, colegios, institutos o actividades culturales. Para que vuelvan a la zona rural necesitamos proveerla de servicios y dar facilidades". Hace hicapié Gerardo Sanz en el ámbito de las telecomunicaciones porque "es muy importante hoy en día aunque en este sentido en Llanera somos privilegiados". Uno de los acicates a los que hace referencia para procurar la vuelta al pueblo es el cambio en las normas urbanísticas. Sin embargo, este asunto "es competencia regional pero hay que repensarlas. Las actuales normas impiden a muchas personas asentarse en la zona rural de Asturias".

El alcade de Llanera invita a la gente no solo a que vaya a vivir al campo sino también a que pongan en funcionamiento una explotación ganadera o agrícola: "que vengan a trabajar y vivir del sector primario. Hay muchos terrenos desaprovechados en Llanera". En el concejo, asegura, se apuesta porque la gente que vive del campo tenga un plus, "de ahí que organicemos Feria de San Isidro, Concurso de Ganao o Feria Ecológica. En mayo debería celebrase San Isidro pero aún estamos valorando si organizarla o no. Si hay una sola posibilidad lo haremos".

Gerardo Sanz, ingeniero informático, ha vuelto al campo "por mi relación con los ganaderos y las ganaderas de Llanera. En 2016, tras un año como alcalde, me hice cargo, además, de este área y fueron ellos quienes me devolvieron la pasión por la zona rural. Por eso tengo claro que voy a volver a este mundo tras dejar el Ayuntamiento de Llanera".