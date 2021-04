El rechazo a la vacuna de AstraZeneca se dispara en Madrid

"Quiero dejar claro que este episodio de confusión que se ha generado en los últimos días trae como consecuencia directa la disminución de ciudadanos que se vacunan", ha sentenciado Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID de Madrid, tras los últimos cambios que el Ministerio de Sanidad ha implantado en la estrategia de vacunación con AstraZeneca. La limitación de la administración de esta vacuna a solo personas de entre 60 y 69, después de haber impuesto antes otros criterios, juega según el viceconsejero un papel clave y negativo para la vacunación. De acuerdo con los datos oficiales de la Consejería madrileña, el porcentaje de personas que rechazaban la vacuna de AstraZeneca ha pasado del 3% el día antes de que el Ministerio introdujera los primeros cambios al 60% después.

"Un gobierno que se precie tiene que fomentar la vacunación y no crear confusión que traiga como consecuencia la disminución de ciudadanos que se vacunan", ha protestado Zapatero. El viceconsejero ha pedido que el Ejecutivo de Sánchez explique mejor las franjas de edad para las que autoriza la vacunación con AstraZeneca y muestra sus dudas acerca de los criterios empleados para marcar estos límites.

A las alrededor de 29.000 citas que la Comunidad de Madrid había expedido para en toda la región solo han acudido 10.800 personas. Zapatero ha señalado el número de personas que confirmaron que acudirían a la cita hasta las 21.00 horas de este jueves. Solo habían confirmado que irían este viernes el 45% de las citadas: 8.486 en el Hospital Enfermera Isabel Zendal, 4.297 en el Wanda Metropolitano y 2.092 en el WiZink Center.

"Vuelvo a insistir a los ciudadanos de Madrid que, por favor, sigan nuestras recomendaciones y se vacunen con cualquier vacuna", porque todas reducirán drásticamente los contagios y la mortalidad, ha dicho Zapatero. Al Gobierno le pide que alguien se "ponga al mando". Ha insistido en que la Agencia Europea del Medicamento (EMA por sus siglas en inglés) solo indicó el miércoles que "se añadiría como efecto secundario muy poco frecuente la aparición de trombos", pero que en ningún momento recomendó "detener la vacunación ni limitarla por grupos de años."

"No entendemos los cambios de medidas. Ayer de repente vuelve a ampliarse a 69. ¿Y por qué no a 73? ¿Y por qué no a 81? ¿Cuál es el criterio técnico por el cual los ciudadanos no pueden vacunarse con AstraZeneca para intentar que no se infecten y que no se mueran?", ha concluido.