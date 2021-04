Daniel López Acuña: "Lo más probable es que necesitemos una extensión del estado de alarma"

Daniel López Acuña no tiene tan claro como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el próximo 9 de mayo vaya a culminar el estado de alarma. En primer lugar, prefiere esperar a ver la evolución de la pandemia "para saber por dónde tendremos que ir" y en segundo, considera necesario tener un plan B, aunque en su opinión, será casi un plan A: "Lo más probable es que necesitemos una extensión del estado de alarma. Es el paraguas jurídico para hacer lo que se necesite y nos va a evitar el tira y afloja, la judicialización de las decisiones sanitarias y la pérdida de un valioso tiempo para adoptar las medidas que haya que tomar", ha explicado.

Durante su análisis en La Ventana de Asturias, también se ha detenido en la situación del Principado y la flexibilización de medidas en sectores como el de la hostelería. Si bien reconoce que el repunte no ha sido como el de otras comunidades, "tampoco tiene una tendencia descendente. De hecho es más un estancamiento que, en los últimos días, ha ido a un ligero aumento", ha precisado. Para Acuña hay que vigilar de cerca la evolución de la pandemia y "si la próxima semana hay repunte que plantee una situación amenazante para la presión asistencial, hay que volver a las restricciones y no pensar que estamos en una vía de salida porque, la realidad, es que es un equilibrio muy precario".

Sobre los últimos movimientos de las comunidades autónomas en cuanto a una posible adquisión de vacunas, ha calificado de "absurdo dentro de España y de la Unión Europea. Lo que tiene que existir es una política unificada y una compra consolidada". El movimiento de Madrid con la vacuna de Sputnik "es un globo electoral" para Acuña "que no viene al caso porque no es compatible con la política europea. Si se aprueba, tendremos una quinta vacuna, pero no podemos estar vendiendo esperanzas de lo que ni siquiera sabemos si es factible".

Un último asunto para el análisis ha sido el cambio de criterio de España esta semana con AstraZeneca. El ex director de la OMS ha apuntado que los 'vaivenes' "afectan de manera muy negativa y lamentable. Ha sido un fenomeno en el que ha habido un gran despropósito en la acción europea. Los países han ido a su aire, a pesar de un señalamiento de la EMA muy claro donde dice que son mayores los beneficios que los riesgos. Deberíamos tener una aplicación por encima de los 69 y hacia abajo igual, vacunar por debajo de los 60 como hacen otros países porque hay la suficiente base para pensar que estamos hablando de una vacuna segura y eficaz". En cuanto a aquellos que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, es partidario de aplicarles la misma vacuna, al igual que ha hecho Italia.