La historia de un hombre de 62 años que ha perdido un trabajo por una PCR errónea: "No tengo esperanza"

La vivencia de Pedro Martín tiene todos los ingredientes para ser llevada a la gran pantalla. Sin embargo, lo que ha vivido este gijonés de 62 años, lejos de ser una película se acerca más a una pesadilla. Todo comienza el día 1 de abril cuando se dirige al autoCOVID ubicado en Marina Civil para hacer una PCR solicitada por la Residencia Mixta de Gijón, centro en el que iba a comenzar a trabajar el día 5 en tareas de mantenimiento.

El día 3 le llaman de la consejería para comunicarle que era positivo y le recomiendan que se descargue la aplicación de Radar COVID. "Ahí salía que era positivo, algo que sigue constando a día de hoy. Estoy en una situación surrealista, un mal sueño, una pesadilla", ha apuntado con resignación en SER Gijón. Una vez detectado el positivo, le comunican que el día 5 de abril su doctora le llamará para darle las pautas a seguir, una llamada que todavía no se ha producido.

Pedro paseando en bicicleta por Gijón el día antes de hacerse la PCR. / SER Gijón

Hasta aquí una historia casi normal. En este punto es donde las cosas comienzan a torcerse. "Me entero a través de mis contactos que los rastreadores les han dicho que soy un falso positivo y que no tenían que hacerme una segunda PCR, pero conmigo nadie se ha comunicado conmigo", ha apuntado. Entre medias, Pedro ha perdido un empleo. "No sé si tirarme por el Cerro de Santa Catalina o cortarme las venas porque a los 62 años es muy raro que te llamen de un trabajo. Solo tenía que pasar la PCR y por esa prueba he perdido el trabajo", ha lamentado. Pedro es el único afectado. De acuerdo a la información que le trasladaron, aquel día también fallaron pruebas de más personas diagnosticando positivos que, realmente, no eran. Para ellos, tiene un mensaje: "Si tienen a una inútil de doctora como la mía, que sepan que no son positivos".

El puesto que iba a ocupar ya tiene dueño. ¿Alguien se va hacer cargo de la situación de una persona a la que se le ha diagnosticado positivo por error y se ha quedado sin trabajo? "Conociendo a la administración, no tengo ninguna fe", ha reflexionado. Y es que ha intentado establecer comunicaciones, pero es imposible. "Todos los teléfonos comunican y cuando encuentras uno te ponen música de ascensor" y en su centro de salud las cosas no son mejores. "Es un caos, como caer en el infierno. Me dijeron que me podian dar cita para el dia 14, pero es que yo no quiero una cita. Simplemente quería que mi doctora me confirmara si soy o no positivo. Al final un diálogo de besugos donde la chica que me atendió me colgó el telefono después de decirme que o cogía la cita o la dejaba en paz. El teletrabajo es un nido de televagos".

A todo esto, Pedro sigue sin salir de su casa porque "el Radar COVID dice, a día de hoy, que soy positivo ya que la información que dieron los rastreadores a mis contactos estrechos no es oficial". De momento, nadie le aclara las dudas y se ha cumplido una semana.