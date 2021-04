A Coruña da un nuevo paso en la elaboración del nuevo Presco

Este mes el Concello de A Coruña tendrá el borrador del nuevo Plan de Rescate Social para autónomos, comercio y hostelería. Es el compromiso del concelleiro de Facenda, José Manuel Lage Tuñas, esta mañana, en los micrófonos de Radio Coruña. María Pita ha celebrado Comisión de Facenda. Según Lage Tuñas el gobierno local ha recibido las aportaciones de PP y BNG, está a la espera de conocer las de Marea Atlántica y las de la concejala no adscrita, de Podemos.

Los principales ejes del documento que pretende aprobar el gobierno local son El concejal de Hacienda, José Manuel Lage, tiende la mano a los grupos.

El viernes se celebrará nueva Comisión de Hacienda en María Pita.

Los grupos de la oposición denuncian el retraso en la llegada del PRESCO

El PP ha reiterado su voluntad de acuerdo, no obstante denuncia que el PSOE sigue sin concretar una cantidad para el Presco a pesar de saber que es necesario, dicen, para definir las propuestas porque no es lo mismo un Plan de un millón que de trece. Rosa Gallego, portavoz del PP en María Pita puntualiza que hay mucho que negociar y recuerda que hay una partida en fiestas que no se gastó que se pueden incorporar al Presco.

Marea Atlantica reclama transparencia. El BNG considera insuficientes para la dotación del plan de rescate los 3'6 millones de euros del remanente. El portavoz Francisco Jorquera defendió en la comisión la reasignación de partidas presupuestarias y la petición de un préstamo contar con una financiación adecuada.