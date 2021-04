Cristina Secades, la ingeniera forestal que apostó por el 'kiwín' en Asturias

"Cris, la tierra, si la cuidas, siempre te dará...". Con esta frase arranca la página web de 'Kiwín Bio', un proyecto que nació en 2016 cuando Cristina Secades, asturiana de 33 años, decidió dejar su trabajo en un despacho de Oviedo y trabajar la tierra heredada de su familia. Esas palabras de su madre animaron a esta ingeniera forestal a dar vida, en dos fincas situadas entre los concejos de Gijón y Llanera, al proyecto del que hoy vive: 'Kiwín Bio'. "Quería mantener esta tierra viva, soy una apasionada de la naturaleza. Empecé a cambiar mis hábitos de alimentación y quise responder a la pregunta ¿de dónde viene lo que comemos?", ha explicado en SER Gijón.



La fundadora de Kiwín Bio valoró varias opciones a la hora de elegir el fruto. "Descubrí esta variedad de kiwi y me decidí por ella. La planta es la misma del kiwi habitual, apenas se distingue, pero el fruto es muy distinto. Tiene el tamaño de una uva, procede de Asia y se come con piel porque no tiene pelo. Tiene mucha vitamina C y es una fruta muy completa", ha relatado. Este minikiwi requiere una recolección laboriosa, uno a uno, y es muy sensible a las heladas. Solo se recolectan los meses de septiembre, octubre y noviembre. La propiedad más importante que posee es la cantidad de vitamina C que tiene, hasta cinco veces más que la naranja. Además, es muy rica en ácido fólico. "Tengo unas doscientas plantas, es una pequeña plantación que este año no llegará a los 500 kilos", ha asegurado Cristina Secades.

Cristina Secades junto a sus plantaciones de kiwis. / SER Gijón

Los productos de Kiwín Bio se consiguen directamente en la finca, venta directa, y también en pequeñas tiendas porque la intención de esta ingenieria forestal es "apoyar al pequeño comercio y reactivar la economía asturiana". Está contenta de la decisión que tomó ya hace cinco años de emprender en el sector primario porque "tenemos Asturias muy desaprovechada. siempre creí que en nuestra región había muchas posibilidades, no solo con un producto novedoso, también con productos autóctonos. Hay que ayudar a que Asturias sea valorada".

Las dos fincas en las que Cristina Secades cultiva minikiwis y manzana autóctona asturiana están bien conectadas, entre Oviedo, Gijón y Avilés, zona dotada de servicios, pero encuentra muchas trabas burocráticas. "Cualquier pequeño trámite se te complica y se alarga en el tiempo demasiado. Además, las subvenciones no llegan a todos. Mis fincas están en la zona rural pero cerca de núcleos urbanos, con lo que no puedo acceder a los fondos LEADER. Ahora, por ejemplo, tengo intención de hacer transformados con el minikiwi y es todo muy complicado. Resulta agotador", ha apuntado Cristina Secades.

Esta asturiana de 38 años se despide invitándonos a su plantación "a pasar por mi casa, se acerca la floración y es un espectáculo digno de ver".