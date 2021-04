ASAJA, COAG y UCA denuncian el retraso en la convocatoria de las ayudas al sector por parte del Principado

Ganaderos y agricultores asturianos dicen no poder más ante la falta de ayudas al campo y explican que éstas no se convocan por parte de la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial desde Junio de 2019.

Así las cosas, los sindicatos ASAJA, COAG y UCA denuncian hoy el retraso de las ayudas más importantes, las de la PAC, de las que dicen, depende la supervivencia de sus explotaciones. El plazo para gestionar estas ayudas finaliza el 30 de Abril y aunque desde la Consejería les han dicho que habrá una prórroga, el sector considera que no puede esperar más porque necesitan de ese dinero ya. Recuerdan, además, que sin registrar la solicitud en plazo no pueden acceder al adelanto bancario de estas ayudas y, por tanto, no pueden invertir ni sacar adelante la actual campaña agroganadera. Piden que se convoquen con urgencia y sin más dilación estas subvenciones, bloqueadas sólo en Asturias, porque la excusa de la pandemia, en relación a su tramitación, ya no les vale.

Con motivo de esta reclamación, representantes de estos sindicatos se han reunido esta mañana con el Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Junta General para trasladarle la situación y contar con su apoyo en el desbloqueo de las citadas subvenciones.