Reservas completas para cenar en restaurantes tras la ampliación horaria a la que muchos no podrán acogerse

Tras el anuncio ayer de Feijóo de que los restaurantes ya podrían servir cenas hasta las once de la noche, los locales con esta licencia de la ciudad de A Coruña no han parado de recibir reservas. Se ve que son muchos los coruñeses que quieren ya cenar fuera de casa, sin embargo habrá muchos locales de tapas, por ejemplo, que de momento tendrán que seguir cerrando a las nueve de la noche. Y es que no todos los que sirven cenas tienen la licencia de restaurante.

El anuncio ha sido recibido con ciertas reservas por parte del sector y algunos todavía no abrirán a la espera de que la medida se consolide. Escuchamos a tres dueños de restaurantes, dos de ellos deciden abrir y otro no ante la inseguridad que le genera la medida.

Más cabreados están los propietarios de los bares y cafeterías, que se quedan con el horario reducido. No obstante, la alcaldesa de A Coruña ha pedido hoy prudencia. Poco a poco iremos, dice, caminando hacia la normalidad.

Inés Rey pide a los ciudadanos que no se confíen ya que la pandemia no está todavía controlada del todo. Hace un llamamiento a la cautela.