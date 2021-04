Hasta 31 años de cárcel para tres de los violadores de la "Manada de Sabadell"

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de hasta 31 años de cárcel a 3 de los 4 acusados de la agresión sexual en gupo de Sabadell, que generó polémica por el frío interrogatorio del fiscal, que interrumpió y cuestionó en múltiples ocasiones a la víctima. Se trata de una joven, a quien el 3 de febrero de 2019, uno de los acusados condujo por la fuerza, de madrugada, cuando ella regresaba a su casa a una fabrica abadonada donde la violaron por turnos. El tribunal condena a 31 años de cárcel a uno de los autores materiales y a 13 años y medio a otros dos, como cómplices, por estar allí y no hacer nada para impedir la violación. Los jueces absuelven a un cuarto por falta de pruebas.

El tribunal, de la sección 6a, dicta una durísima sentencia apenas 10 días después del juicio. Los tres jueces otorgan absoluta credibilidad al testimonio de la víctima, que tenía solo 18 años, y a quien consideran una "fuente de información creíble". La sentencia abunda en el papel de los cómplices de las tres agresiones sexuales que sufrió la joven. El tribunal considera que no solo no impidieron la violación sino que “colaboraron de forma activa en crear el clima intimidatorio". Lo hicieron “permaneciendo como espectadores de las agresiones sexuales sin hacer nada pese a que con su presencia crearon el clima intimidatorio inicial bajo el que se desarrollaron”. Para los magistrados, los tres cómplices “participaron en la creación de un escenario de temor ambiental en todo el local, a modo como lo habría hecho una banda violenta”.

Además de la pena de prisión, el tribunal establece la pena de cinco años de libertad vigilada, que se aplicará una vez cumplida la pena de prisión, y el pago de una indemnización a la víctima de 60.000 euros. El tribunal marca que, en la fase final de prisión, no antes de que pudieran tener derecho a un tercer grado, se estudiará, también, la expulsión del país de los condenados, de origen Marroquí, que vivían en Sabadell de forma irregular.

La Audiencia absuleve a uno de los acusados puesto que no ha podido acreditar que también se encontrara en la sala. Si bien fue identificado en las ruedas de reconocimiento, el Letrado de la Administración de Justicia, relata la sentencia, hizo constar que la prueba se practicó de forma irregular y, por lo tanto, no puede ser usada como prueba puesto que quebraria la presunción de inocencia del acusado. "Si debemos apreciar una seria afectación a la fiabilidad del reconocimiento, en el sentido de que la rueda no se practicó en las mejores condiciones posibles y que impiden que dicho reconocimiento pueda erigirse por sí mismo en prueba de cargo pese a ratificación en el plenario, escenario donde no se produjo reconocimiento alguno”, esgrimen en la sentencia los magistrados. Hay otros dos violadores sin condenar, porque uno se dio a la fuga y otro sigue sin identificar.