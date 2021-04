Del 'caso Nevenka' a la 'manada de Sabadell': dos interrogatorios polémicos separados por 20 años

El juicio del caso Nevenka ha pasado a la historia, entre otras cosas, por el interrogatorio del fiscal José Luis García Ancos. "Usted no es la empleada de Hipercor a la que le tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos", llegó a decir durante el juicio, celebrado en mayo de 2002.

En algunos momentos, de hecho, más que preguntar, parece que reñía:

Nevenka: Me estaba jugando mi dignidad.

Fiscal: ¿Su dignidad?

Nevenka: Querían que me marchara como si hubiera hecho algo malo, como si fuese una incompetente. Yo no podía permitir eso.

Fiscal: Pues uno se marcha, si tiene dignidad, y luego denuncia.

Nevenka: Pues eso es lo que hice.

El propio tribunal tuvo que llamarle la atención: "Es un testigo, no es acusada". Una advertencia ante la que García Ancos, que posteriormente fue apartado del juicio, se excusó asegurando que era "su forma de hablar".

20 años después, en el juicio de la llamada manada de Sabadell, las preguntas del fiscal Eduardo Gutiérrez también han causado sorpresa e indignación:

Me agarró, me volvió a tumbar, me volvió a penetrar al igual que el primero vaginalmente y me obligó también a realizarle una felación con violencia, como antes.

Cuando dice con violencia, ¿a qué se refiere?

Por preguntar por la violencia cuando lo que se estaba detallando ya era violencia, por el tono de las preguntas, y por tratar de verificar argumentos ya expuestos: "¿Está usted segura de esto? ¿Recuerda si alguno de ellos eyaculó?".

Una gran diferencia

Según informa Javier Álvarez, las fuentes de Fiscalía consultadas por la Cadena SER reconocen que el tono empleado por Eduardo Gutiérrez no fue el más adecuado, pero señalan que en este caso el fiscal sí cree la versión de la víctima, por lo que trata de que el tribunal no tenga ningún tipo de duda y no pueda considerar un abuso lo que es una agresión sexual.

Argumentan que hay preguntas que no se hacen porque se dude de la víctima sino porque los elementos del delito han de quedar acreditados. De hecho, según recuerdan, el fiscal solicita 37 años de cárcel y que se aplique la doctrina del caso de la manada de Pamplona: condena individual y también por cada uno de los delitos que cometieron los demás agresores.

20 años después

Adolfo Barrera, el abogado defensor de Nevenka Fernández, se muestra más crítico: "He escuchado algún pasaje del interrogatorio y con toda seguridad habrá herido la sensibilidad de muchas personas, fundamentalmente de las mujeres que se ven inmersas en este tipo de procedimientos, y efectivamente me han retrotraído en el tiempo al momento en el que celebré el proceso judicial de mi clienta Nevenka Fernández, que también fue sometida a un interrogatorio desproporcionado y carente de sensibilidad hacia lo que ella había pasado. Considero que no es incompatible que en un juicio oral se busque la verdad material con el que la víctima sea sometida a un interrogatorio con la consideración debida, evitando su revictimización. Me ha sorprendido y me indigna que, pasados 20 años, no podamos bajar la guardia en la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres".

"No es falta de tacto. Es falta de profesionalidad"

Sonia Lamas Millán, psicóloga feminista experta en atención en violencia contra las mujeres, asegura que al fragmento del interrogatorio que ha podido escuchar "no se le puede llamar falta de tacto sino falta de formación y falta de profesionalidad".

Según Lamas, que también aprecia similitudes entre ambos interrogatorios, "el Ministerio fiscal está para velar por la seguridad no solo jurídica, sino también emocional y psicológica de las víctimas", y en este caso "estamos hablando de una mujer de 20 años que dos años después tiene que revivir las violaciones que ha sufrido".

Lamas considera que la formación que reciben los profesionales jurídicos en esta materia es nula: "Muy cortita, on line en la mayoría de los casos, y deducimos desde las entidades feministas que sin perspectiva feminista", por lo que reclama "una formación específica, especializada y con perspectiva feminista" para los operadores de la Justicia.

"Nunca se cuestionaría cómo viven las personas que son víctimas de un atentado terrorista, un tsunami o un terremoto. ¿Por qué se nos cuestiona a las mujeres cuando nos violan o nos maltratan? ¿Por qué se nos pide que tiempo después recordemos al detalle algo que ha supuesto un terremoto en nuestras vidas?", dice.

Miguel Lorente, que es médico forense y fue el primer delegado de Gobierno para la violencia de género, asegura que el interrogatorio del juicio del caso Nevenka fue peor porque, en ese caso, el fiscal García Ancos "actuó de forma más beligerante y violenta" con frases como la de la cajera del Hipercor.

Pero Lorente también señala que en el interrogatorio del fiscal Eduardo Gutiérrez se aprecian, como hace 20 años, dos grandes referencias a mitos del sistema que cuestionan a la víctima y que insinúan la posible existencia de una denuncia falsa: preguntas que tratan de acorralar a la víctima, con frases del tipo "¿está usted segura?" cuando ya lo ha explicado perfectamente; y también poner en duda que los hechos se han producido por falta de resistencia de la víctima, cuando está demostrado que el ejercicio del poder puede paralizarla. "No es una cuestión de sensibilidad sino de responsabilidad y debemos exigirla. Que se adapte la respuesta profesional a las circunstancias de la víctima"