Dos centenares de solicitudes para instalar parques eólicos en Galicia

La futura implantación de más parques eólicos en Galicia genera un intenso debate entre los defensores y opositores de esta energía renovable por el impacto que suponen en el territorio. Actuamente están en exposición pública medio centenar de proyectos pero en cartera hay unas doscientas solicitudes. Peticiones que no tienen por qué acabar siendo aceptadas en su totalidad, según ha señalado la directora Xxeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturáis de la Xunta de Galicia, Paula Uría, en el programa A Coruña opina de Radio Coruña Cadena SER. "Estamos a traballar -ha afirmado Uría- para que os proxectos que se desenvolvan conten con todas as garantías necesarias e garanticen a súa vez a compatibilidade da producción desta enerxía renovable ca sustentabilidade do medio ambiente".

Las organizaciones agrarias y ecologistas alertan sobre la llegada al rural de los llamados "especuladores del viento" que ofrecen a los propietarios de montes contratos abusivos y precios ridículos. Una circunstancia que la patronal dice no tener constancia de ello. El presidente de la Asociación Eólica de Galicia, Manuel Pazo, ha defendido el sector eólico como un importante motor de la economía gallega y con grandes expectativas de futuro y de creación de empleo en el campo de las energías limpias. Sostiene que hay "muchos propietarios satisfechos con los parques eólicos" porque han dinamizado zonas deprimidas del rural.

Posiciones en contra de los aerogeneradores



El Observatorio Eólico de Galicia pone el acento en la escasa participación en el modelo actual de los directamente afectados por la instalación de los "grandes molinillos de viento". Su director, Xavier Simón, ha defendido en el debate la necesidad de acometer un cambio en el procedimiento ya que, en su opinión, "os donos dos montes e fincas non xogan o papel que lles corresponde".

El Sindicato Labrego Galego y la Asociación Naturalista Hábitat han presentado alegaciones a la implantación de este tipo de parques en diversas zonas de la provincia de A Coruña. El abogado de la organización agraria, Ramón Barreiro, alerta sobre el riesgo de pérdida de ayudas europeas por parte de los propietarios de montes, pero sobre todo advierte de la existencia de prácticas abusivas. En este punto, el SLG indica que muchos mayores del rural se sienten "desamparados" ya que están recibiendo ofertas de precontratos con la amenaza de que si no aceptan firmar serán después expropiados por menos dinero.

El presidente de Hábitat, Ricardo Ferreiro, ha puesto el acento en el impacto negativo que suponen los parques eólicos en el paisaje, fundamentalmente en las zonas de montaña donde existe una gran biodiversidad. Ferreiro ha denunciado la sustitución de especies arbóreas autóctonas por eucaliptos en los accesos a zonas donde han sido instalados "molinillos". Un efecto negativo sumado, ha dicho, al producido en la fauna y aves.

El sector eólico en cifras

Galicia es actualmente la cuarta comunidad autónoma en potencia eólica. Los parques eólicos instalados generan 3.800 megavatios y a cierre de ejercicio de 2020, era la segunda región en producción de energía proporcionada por molinos de viento, según información de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación. El sector eólico supone el 1% del PIB gallego y existen unos 7000 empleos directos e indirectos. La Xunta señala que se han financiado cerca de dos mil actuaciones por parte de los Concellos, a través del Fondo de Compensación ambiental. Ingresos, subraya la administración autonómica, procedentes de la industria de los aerogeneradores.