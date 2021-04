La batalla de la izquierda contra una Ayuso que "no puede vivir" sin Sánchez

La campaña electoral de la Comunidad de Madrid ha arrancado este domingo con una izquierda que ha puesto su objetivo sobre Isabel Díaz Ayuso, la actual presidenta y candidata del Partido Popular de Madrid a la reelección. En el mitin de arranque de campaña, el candidato del PSOE Ángel Gabilondo ha acusado a Ayusode tener solo "una palabra en la boca", al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, porque "no puede vivir sin mencionarle". Por su parte, el candidato de Unidas Podemos Pablo Iglesias ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid usa a los madrileños como moneda de cambio y gasolina política para incendiar España y hacer caer el Gobierno" central. Mónica García, de Más Madrid, tampoco ha desviado su discurso y se ha erigido como el "David que vencen a Goliat" frente a otras candidaturas y formas de hacer política caracterizadas por una cierta "sociopatía".

Isabel Díaz Ayuso no ha tardado en contestar a Ángel Gabilondo y ha señalado que habla de Pedro Sánchez porque "él es el candidato de Madrid". "Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez señor Gabilondo si es él el candidato en Madrid; si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero", ha espetado en el primer acto de campaña en Las Rozas. El propio Sánchez no ha querido entrar en el juego del señalamiento por lo que ha ignorado mencionar a la actual presidenta madrileña en el primer acto de campaña del PSOE donde ha estado presente, sin embargo sí que ha reclamado una participación masiva de la izquierda para evitar el ejecutivo de "la plaza de Colón" y que el PP continúe su "pillaje". No ha sido el único del Gobierno en este primer día de campaña ya que Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, ha acompañado a Iglesias del cual ha dicho que "nadie es mejor que él para enfrentarse a la derecha y la ultraderecha" madrileña y acabar con 26 años de gobiernos del PP.

Ángel Gabilondo

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, durante un acto del partido en el distrito de Hortaleza. / Alberto Ortega (Europa Press)

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha espetado a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, que la "única palabra que tiene en la boca es Pedro Sánchez" y le ha recordado que es él quien se presenta en la región madrileña, no el presidente del Gobierno. "Pedro Sánchez es Pedro Sánchez y Ángel Gabilondo es Ángel Gabilondo. Y a estas elecciones, qué le vamos a hacer, me presento yo, señora Ayuso”, ha aseverado el candidato socialista.

Además, ha arremetido contra la candidata a la reelección porque "sólo tiene un palabra en la boca" que es Sánchez y ha criticado que "no tiene más proyecto" para la Comunidad de Madrid que la "confrontación" con el Gobierno de España. "Echas a Sánchez la culpa de todos tus errores y no ves los errores propios. Virus, Sánchez. Toni Cantó, Sánchez. No puedo resolver algo, Sánchez. Madrid no te debe tres, tú nos debes una porque definitivamente no puedes vivir sin nombrar a Sánchez", ha afirmado.

Ha vuelto a reiterar que hay que poner fin a los más de veinte años del Gobierno del PP en la región madrileña porque se está alargando un "proceso de degradación que no puede soportarse más" porque Madrid es el "epicentro vergonzoso de la corrupción". Por ello ha pedido el voto por el partido socialista, "por pura higiene", ante unas elecciones que, según Gabilondo, ha tenido dos responsables: Ciudadanos e Isabel Díaz Ayuso.

Isabel Díaz Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, durante la presentación de los autobuses de campaña electoral del partido. / Ricardo Rubio (Europa Press)

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha dicho este sábado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "es el candidato en Madrid" porque es él quien decide "las mentiras que tiene que decir" el aspirante socialista, Ángel Gabilondo, de quien ha dicho que puede convertirse en su "telonero". En un acto en Las Rozas Ayuso ha criticado el "cambio" en el discurso de Gabilondo. "Si ya no quiere cerrar el hospital Zendal, no quiere cerrar la hostelería, ahora quiere bajar los impuestos y por primera vez un dirigente del PSOE dice que quiere proteger la concertada, lo siguiente es que sea mi telonero", ha expresado.

Ayuso ha respondido a las afirmaciones de Gabilondo de que la mandataria "solo tiene en la boca" a Sánchez porque "es él el candidato en Madrid" y "se juega mucho" estas elecciones. "Vivir en paz a la madrileña" es la frase más repetida por la candidata popular para pedir el voto de los ciudadanos frente a la "asfixia" que pretende el Gobierno de Sánchez, que pretende subir los impuestos en Madrid y acabar con la autonomía fiscal y creando ciudadanos "cada vez más empobrecidos".

También ha respondido al "reto" de la candidata de Más Madrid, Mónica García, a competir en una carrera tras su vídeo de campaña en el que aparece corriendo. "Fueron dos días corriendo desde las siete de la mañana hasta las tres de la tarde. Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto es verdad".

Pablo Iglesias

El candidato de Unidas Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, durante el acto de inicio de campaña del partido para las elecciones a la Asamblea de Madrid. / Isabel Infantes (Europa Press)

El secretario general de Podemos y candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, presentó este domingo a Unidas Podemos como "garantía" de "firmeza" para que un eventual Gobierno de izquierdas tras las elecciones del 4 de mayo haga, efectivamente, "políticas de izquierdas", y "exactamente lo contrario a lo que ha hecho el PP".

Iglesias, ha acusado al Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso de "usar la vida de los madrileños como moneda de cambio y gasolina política para incendiar España y hacer caer el Gobierno" central. "¿Cómo es posible que nos dijeran no a todo, que cambiaran del discurso cada semana y negaron de manera más vil las órdenes de no trasladar a personas de las residencias a los hospitales que costó al dimisión de uno de sus consejeros, que no pudo tragar con lo que él denominó como una indecencia y una ilegalidad?, ha explicado sobre el Ejecutivo madrileño en su etapa como ministro de Derechos Sociales.

Mónica García

La candidata de Más Madrid a la Comunidad, Mónica García, celebra un acto apertura de campaña en el barrio de Vallecas este domingo. / David Fernández (EFE)

La candidata de Más Madrid a las elecciones autonómicas del 4 de mayo, Mónica García, ha contestado al reto sobre correr 10 kilómetros lanzado por la presidenta del PP y candidata a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, que ella lleva corriendo "desde los diez años" y que otra diferencia entre ambas es que ve pacientes reales, no maniquíes.

Desde el vallecano Cerro del Tío Pío, García ha arrancado la campaña electoral arropada por el líder de Más País, Íñigo Errejón, y la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Allí ha hecho mención al reto lanzado por Ayuso en relación a su carrera en el spot electoral después de que la 'popular' haya afirmado que estuvo dos días corriendo "desde las 7 y hasta 15 horas".

"Lo que le voy a decir a la candidata de Más Madrid es que a lo mejor no le gusta como visto, a mí no me gusta como piensa. Si quiere nos vamos un día a correr las dos y le demuestro que esto (su spot) es verdad", ha lanzado Ayuso. El guante ha sido recogido por García, que le ha recordado que lleva corriendo desde los 10 años, que ha hecho 400 metros valla, salto de longitud... Y otra diferencia es que la candidata de Más Madrid hace gala de una "política decente" después de estar en hospitales y centros de salud "viendo pacientes, no maniquíes". "Cualquier reto que me haga es un honor para mí", ha asegurado Mónica García.

Rocío Monasterio

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, durante el acto de inicio de campaña del partid. / Jesús Hellín (Europa Press)

La candidata de Vox a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha pedido el apoyo de la "España que madruga" y de los madrileños que tienen que levantar la persiana de sus comercios todos los días, a los que les ha trasladado que de su "coraje y convicciones" depende la conservación del "legado de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos".

Así lo ha asegurado este domingo en Móstoles, municipio que ha elegido para dar el pistoletazo de salida a la campaña electoral para el próximo 4 de mayo. "Lo de estar en Móstoles no es casualidad y tiene muchísimo simbolismo. Tuvimos a esos madrileños aguerridos que se levantaron contra los franceses, que tuvieron el coraje, el empeño y las ganas de luchar y que nos defendieron a todos los españoles", ha expresado la candidata.

Monasterio ha trasladado la importancia de estos comicios porque no son solo unas elecciones al parlamento autonómico de Madrid sino que en ellas España va a decidir "qué camino va a tomar". "Entre la incertidumbre, el totalitarismo o la libertad, y esto es lo que tenéis vosotros en vuestra mano", ha manifestado. "A España la va a sacar adelante la España que madruga, no la va a sacar Sánchez (el presidente del Gobierno), el traidor, el que ha pactado con separatistas, bilduetarras, la izquierda radical que ha traicionado a los suyos", ha asegurado, a lo que ha añadido que ha engañado a los ciudadanos "vilmente" y que "no saben lo que es trabajar, pagar nóminas, ni madrugar".

Edmundo Bal

El candidato de Ciudadanos (Cs), a la Presidencia de la Comunidad de Madird, Edmundo Bal, interviene durante un encuentro con alcaldes, vicealcaldes y concejales del partido en los gobiernos de la Comunidad de Madrid. / Alberto Ortega (Europa Press)

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal, aseguró este domingo que el cabeza de líder de Unidas Podemos para las elecciones del 4 de mayo, Pablo Iglesias, y el candidato del PSOE para estos comicios, Ángel Gabilondo, "no tienen ganas de gobernar". Así lo indicó durante el primer mitin oficial de la campaña celebrado en El Molar, donde destacó que "no les gusta", que es "muy cansado", que a Iglesias le gusta andar por ahí "cizañando", viendo "series de Netflix" y que a Gabilondo "le viene un poco grande".

Lamentó que a Gabilondo e Iglesias, cuando dicen que quieren "subir" impuestos, se les olvida decir "a los ricos", porque, al final, los "se los quieren subir a todos". A su juicio, lo dicen porque "no saben gestionar", sino que lo que quieren es "tumbarse en el sofá viendo series". "Con nosotros, cada euro va a la dependencia, la sanidad, la educación las infraestructuras, la ciencia y la innovación, por eso no tenemos que subir impuestos", comentó. Por otro lado, Bal señaló que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere gobernar con Vox, porque no dice "que sí o que no, y el que calla otorga". A su juicio, Ayuso quiere gobernar con quienes “niegan el cambio climático, las vacunas contra la COVID-19 y quienes no entienden la palabra libertad".