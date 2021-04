Un estudio de la UMH demuestra que dos cafés al día alargan la vida

No cabe duda de que el café no es una bebida cualquiera. Acompaña a la humanidad desde que en el siglo XI, un pastor -según dice la leyenda- de Etiopía comprobó que a sus cabras comer este fruto del cafeto le producía efectos estimulantes. De las cabras pasó a los humanos y desde entonces tomarse un café no solo es consumir una sustancia psicoactiva por su alto contenido en cafeína. Es algo más, algo que está enraizado con nuestros hábitos y costumbres y con nuestra forma de socializar. Es un elemento catalizador para nosotros, como seres sociales.

Pero, además, según ha podido comprobar Laura Torres Collado, investigadora de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la UMHsu consumo habitual reduce la mortalidad total, tanto cardiovascular como por cáncer en personas adultas de la Comunitat Valenciana.

Según sus estudios, el 78 % de la población adulta valenciana bebe café a diario y su consumo está asociado de forma significativa con una menor mortalidad. Este trabajo está publicado por la revista científica Nutrients.

Plantas de café en Nicaragua / Getty Images

La investigación ha evaluado la mortalidad a los 6, 12 y 18 años en 1567 personas mayores de 20 años que participaron en la Encuesta de Nutrición y Salud de la Comunitat Valenciana. A todos ellos se les analizó la dieta, el estado de salud y los principales estilos de vida, incluido el consumo de café.

A la vista de todo ello, los bebedores de hasta una taza de café al día presentaron un 27 % menor riesgo de muerte y los que bebían más de una taza al día presentaron un 44 % menos riesgo tras 18 años de seguimiento.

Además, los que bebían más de una taza de café al día presentaban un 59 % menos riesgo de morir por cáncer que los no bebedores. En cuanto a la mortalidad cardiovascular, el consumo de esta sustancia no se ha podido relacionar con una mayor incidencia.

En Hoy por Hoy Alicante hemos charlado con Laura Torres sobre todos estos aspectos y otros muchos. Por ejemplo, también nos ha contado por qué el café, como sustancia, ofrece esta protección a los habitantes de la Comunitat Valenciana.